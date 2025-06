La Piscina Municipal de la Seu d’Urgell inaugurarà la temporada d’estiu dissabte vinent

La piscina municipal de la Seu d’Urgell (Aj. la Seu)

La Piscina Municipal obrirà les portes el dissabte, 14 de juny en l’horari habitual, de deu del matí a vuit del vespre. L’estiu passat, el Servei d’Esports va implementar un sistema informatitzat per a la venda d’entrades i abonaments que va tenir un impacte molt positiu en el funcionament general d’aquest equipament municipal. Per una banda, es va facilitar a les persones usuàries el poder adquirir les entrades i abonaments, prèviament i en línia, de manera molt més còmoda i segura. Ja en el primer any de funcionament d’aquest sistema, prop del 30% de les vendes d’entrades i abonaments es va fer mitjançant aquest procediment en línia.

Per altra banda, aquest nou sistema va permetre ampliar de forma considerable les modalitats d’entrades i d’abonaments que es van posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes de la Seu. Aquesta nova oferta va tenir una molt bona acollida entre les persones usuàries, especialment pel que fa a les entrades de tarda, els abonaments familiars o els abonaments mensuals.





Modalitats d’entrades i abonaments 2025

Aquestes són les diferents modalitats d’entrades i abonaments, les seves tarifes i si es poden adquirir només en línia o també presencialment a la taquilla de la Piscina Municipal:

ENTRADES GENERALS DE DIA PREU EN LÍNIA TAQUILLA 1 De persones adultes (a partir de 12 anys i fins a 65 anys) entrada dia (de 10:00 a 20:00) entrada tarda (de 16:00 a 20:00) descompte Carnet Jove (de 12 fins a 30 anys), entrada dia1 4,00 € 2,00 € 3,00 € SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 2 D’infants de 3 fins a 12 anys1, entrada dia (de 10:00 a 20:00) entrada tarda (de 16:00 a 20:00) 2,50 € 1,50 € SÍ SÍ SÍ SÍ 3 D’infants menors de 3 anys1, entrada dia Gratuït 4 De persones majors de 65 anys1, entrada dia (de 10:00 a 20:00) entrada tarda (de 16:00 a 20:00) 2,50 € 1,50 € SÍ SÍ SÍ SÍ 5 De persones amb discapacitat acreditada del 33% o superior1, entrada dia (de 10:00 a 20:00) entrada tarda (de 16:00 a 20:00) 2,50 € 1,50 € SÍ SÍ SÍ SÍ ABONAMENTS INDIVIDUALS I PACKS D’ENTRADES2 6 De persones adultes (a partir de 12 anys i fins a 65 anys) pack 10 entrades dia abonament temporada abonament mensual (juliol o agost) descompte Carnet Jove abonament temporada1 descompte Carnet Jove abonament mensual (juliol o agost) 1 30,00 € 75,00 € 40,00 € 60,00 € 32,00 € SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO NO NO 7 D’infants de 3 fins a 12 anys1 pack de 10 entrades dia abonament temporada abonament mensual (juliol o agost) 18,00 € 40,00 € 25,00 € SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 8 De persones majors de 65 anys1 abonament temporada Gratuït SÍ NO 9 De persones amb discapacitat acreditada del 33% o superior, queden exclosos familiars i altres possibles beneficiaris1 abonament temporada Gratuït SÍ NO ABONAMENTS FAMILIARS 10 Abonament familiar3: dues persones adultes i dos infants menors de 16 anys abonament temporadaabonament mensual (juliol o agost) 200,00 € 120,00 € SÍ SÍ NO NO 11 Abonament família monoparental3: una persona adulta i dos infants menors de 16 anys abonament temporadaabonament mensual (juliol o agost) 130,00 € 80,00 € SÍ SÍ NO NO 12 Abonament família nombrosa3: dues persones adultes i tres infants menors de 16 anys abonament temporadaabonament mensual (juliol o agost) 260,00 € 150,00 € SÍ SÍ NO NO

1 Les persones que s’acullin a aquestes modalitats d’entrada i/o abonament, per a poder accedir a la Piscina Municipal, hauran d’acreditar la seva edat amb el DNI, passaport o carnet de conduir; aportar el document del Carnet Jove; o acreditar el grau de discapacitat amb la targeta acreditativa de la discapacitat de la Generalitat de Catalunya o amb document anàleg on hi aparegui el grau de discapacitat.

2 Els abonaments mensuals i de temporada són personals i intransferibles. Les persones usuàries s’hauran d’identificar a l’entrada de la piscina amb el DNI, passaport o carnet de conduir.

3 Les persones que s’acullin als abonaments familiar, família monoparental o família nombrosa hauran d’acreditar la unitat familiar mitjançant el llibre de família o certificats de convivència i la condició de família monoparental o família nombrosa mitjançant el document oficial pertinent i identificar-se a l’entrada de la piscina.

Les persones menors de 12 anys hauran d’accedir a la Piscina acompanyades d’una persona adulta.





Comprar online

Totes les modalitats d’entrades i abonaments es poden adquirir descarregant l’App (iOS i Android) o en línia, a través de la pàgina http://piscina.laseu.cat.

La compra d’entrades i abonaments en línia s’habilitarà a partir del dilluns, dia 9 de juny. Per a fer-ho cal seguir els següents passos:

Accedeix a la plataforma de compra d’entrades: http://piscina.laseu.cat.





El primer cop cal accedir des d’un ordinador per registrar-se. Un cop fet el registre es podran comprar les entrades des del web o des de l’app, amb el telèfon mòbil.





Les persones que es van registrar l’any passat mantindran aquell usuari actiu i no caldrà que es registrin de nou.





Amb l’usuari i contrasenya es podrà accedir a l’àrea privada d’usuari on, a banda de poder comprar les entrades, la gent disposarà de tota la informació referent a les seves compres i podran gestionar-les.





Triar el tipus d’entrada, abonament o pack que es desitgi.





Fer el pagament amb targeta de crèdit.





La persona usuària rebrà un correu electrònic amb un codi QR que s’haurà de validar a l’entrada de la piscina.