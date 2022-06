La piscina exterior dels Serradells obre portes el divendres 24 de juny amb una jornada gratuïta

Aquest divendres, 24 de juny, Andorra la Vella reobre la piscina exterior del Centre esportiu dels Serradells després de 3 anys sense activitat. Ho farà amb una jornada de portes obertes, amb accés gratuït per tothom, per celebrar així la Festa del Poble i l’inici de l’estiu.

Durant la jornada, des de les 12 i fins a les 18 h, s’oferiran jocs aquàtics amb monitors a la piscina i, entre les 11 i les 19 h també hi haurà inflables al pavelló del centre esportiu. Les dues activitats, que també són gratuïtes, es fan a proposta del Consell d’infants d’Andorra la Vella.

La piscina exterior dels Serradells estarà aquest estiu oberta des del 23 de juny fins el 7 de setembre. Del 23 de juny al 28 d’agost ho farà de les 10.45 a les 19.15 hores, mentre que del 29 d’agost al 7 de setembre, estarà en funcionament de les 10.45 a les 17.15 hores.

L’accés és gratuït per als socis del centre esportiu i per als infants menors de 3 anys, mentre que l’entrada per als adults és de 6 euros i de 4,5 euros per als menors de 18 i majors de 65 anys. També hi ha la possibilitat d’adquirir un abonament de 10 tiquets per 45 euros.

Els darrers tres estius la piscina exterior ha estat tancada a causa de les obres que s’estan duent al centre esportiu, que va patir un incendi a la piscina olímpica el novembre del 2018. Com a alternativa, aquests darrers estius es va habilitar un aquaparc a l’Estadi comunal Joan Samarra Vila amb activitats i jocs d’aigua, una iniciativa que va tenir molt bona resposta per part d’infants i joves.

En paral·lel, els treballs de reconstrucció de la piscina olímpica del centre esportiu ja es troben a la recta final i quedaran enllestits d’aquí a unes setmanes amb la intenció de poder assegurar-ne la reobertura a principi del curs escolar.