La Pierra Menta, la Pikes Peak Marathon i l’Himàlia centraran el calendari d’activitats de Kilian Jornet per a aquest 2020. L’atleta cerdà ha anunciat que, en la línia del que ja va fer l’any passat, enguany limitarà considerablement la seva participació en competicions o reptes i se centrarà en projectes personals que té en marxa a Noruega, on viu actualment.

En un comunicat, Jornet ha explicat que aquest nou any es vol centrar en la seva família i en la seva filla, després d’haver estrenat paternitat ara fa poc menys d’un any al costat de la seva companya, Emelie Forsberg. Alhora, ha assegurat que vol reduir els seus desplaçaments amb avió per una qüestió de conscienciació amb el medi. El corredor català afirma que la muntanya és la seva vida i el seu “terreny de joc”, però vol “que pugui ser-ho per a les generacions que vénen”, i per això vol “escollir i planificar millor els viatges, ja sigui per competir o en expedicions”. Per això, Kilian i Emelie s’han plantejat “combinar el calendari per viatjar durant un període de temps llarg, quan haguem d’anar lluny, i evitar els trajectes curts en avió”, i centrar-se en “projectes realment importants”.

Així, l’única cita competitiva d’aquest hivern per a Kilian Jornet serà la prestigiosa Pierra Menta, la cursa més coneguda del calendari internacional d’esquí de muntanya. La prova és per parelles i es disputarà de l’11 al 14 de març a Arêches-Beaufort, als Alps de Savoia. Jornet l’ha guanyat en tres ocasions (2008, 2010 i 2011) i ara intentarà sumar un altre títol després que a la seva darrera participació va patir una lesió al peroné que el va obligar a abandonar quan anava líder.

Pel que fa a l’estiu, l’atleta pirinenc només preveu disputar la Pikes Peak Marathon, a Colorado (EUA), una prova per la qual Jornet té especial afecte i que ja ha guanyat els anys 2012 i 2019. És una marató de muntanya de 42,8 km, amb 2.832 metres de desnivell positiu, que l’any passat va completar amb la millor marca dels darrers anys: 3h27min28s. Una victòria que li va ajudar a guanyar per primera vegada les Golden Trail Series i afegir aquesta lliga de curses al seu palmarès. Aquesta propera edició serà el 22 i 23 d’agost.

Finalment, pel que fa a l’alpinisme, Kilian Jornet preveu tornar a l’Himàlaia, on ja va ser-hi la tardor passada. Aquesta vegada vol fer-hi escalada en solitari, per posar-se a prova en altura de cara als seus nous projectes, sempre amb la filosofia de fer muntanya amb el mínim possible d’equipatge.

La resta de l’any, Jornet preveu seguir desenvolupant projectes propis a Noruega, com ara els que l’han portat a fer el perillós descens del Troll Wall amb esquís, batre el rècord d’ascensions i descensos en esquí de muntanya o bé provar quantes hores podia aguantar corrent, una acció que va deixar reflectida en el documental ‘A Long Day Out’.