La Penya s’endú un igualat partit a la Bombonera (79-86)

Imatge del partit BC Andorra 79 – Penya 86 (acb Photo / D. Catalán)

El BC Andorra enllaça la segona derrota consecutiva (79-86) davant el Joventut de Badalona, en un partit que ha estat en tot moment molt igualat i on el conjunt de Natxo Lezkano ha tingut una màxima diferència d’11 punts a favor, mentre que l’equip de Carles Duran ha arribat a tenir un màxim avantatge de 9 punts.

El partit, disputat a Andorra la Vella, ha començat costa amunt per als andorrans, amb un parcial de 0-6 de la Penya, però un encertat Jerrick Harding i un bon Alexander Madsen han aconseguit igualar el matx. La bona direcció de joc d’Andrés Feliz i l’encert de Shannon Evans per al Joventut han que l’equip verd-i-negre anés a la fi del primer quart per davant en el marcador (15-21)

Al segon quart, l’equip tricolor ha reaccionat i gràcies a Jean Montero que ha despertat i ha acabat amb 28 punts els andorrans han aconseguit marxar al descans per davant al marcador amb un 37-35.

Al tercer quart i, també a l’últim, els jugadors del Principat han quedat descentrats per la tripleta arbitral i per l’empenta dels badalonins amb un Ante Tomic imponent dins la pintura. Tomic ha acabat amb 16 punts.

El BC Andorra, doncs, ha desaprofitat una màxima diferència d’11 punts. A més, Natxo Lezkano, s’ha endut una tècnica tot perdent els nervis a causa de les decisions del col·lectiu arbitral. A la fi del tercer quart s’ha arribat amb empat a 63 en el marcador.

Al quart i darrer període, la precipitació dels andorrans ha condemnat l’equip, i amb un 16-23 de parcial per als verd-i-negres ja no hi ha hagut res a fer per al conjunt de Natxo Lezkano, encaixant així una nova derrota i, aquesta, a casa.

El proper partit dels tricolors serà el dissabte, dia 3 de febrer, corresponent a la jornada 21. Començarà a les 20:45 hores, a la pista del complicat Unicaja de Málaga, segon classificat de l’ACB.





Anotadors del BC Andorra: Rafa Luz (4), Tobias Borg (3), Jerrick Harding (19), Alexander Madsen (2), Marin Maric (14), Mihajlo Andric (5), Jean Montero (28), Juan Rubio (0), Felipe dos Anjos (4), Adam Somogyi (0).

Anotadors del Joventut de Badalona: Pep Busquets (11), Pau Ribas (7), Vladimir Brodziansky (9), Andrés Feliz (13), Ante Tomic (16), Shannon Evans (22), Yannick Kraag (0), Jordi Rodríguez (0), M. Ruzic (2), T. Cook (6).