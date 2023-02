La penjada del Carnaval d’Encamp finalitza amb la cònsol major, Laura Mas, com a Carnestoltes

La penjada del Carnestoltes a Encamp (Ruben Calvo – Comú d’Encamp)

El Carnaval d’Encamp va tenir, ahir dissabte, un dels principals dies de la programació amb la tradicional penjada de S.M. el rei Carnestoltes, que enguany ha resultat ser la cònsol major de la parròquia, Laura Mas.

L’acte va estar marcat per la sàtira social i política. Una de les novetats d’enguany ha sigut la participació de diferents dones en la representació de la penjada. Fins ara, l’acte s’havia representat únicament per homes i tal com ha destacat la cònsol major, “que hi hagi aquest canvi és important”.

En relació al fet de ser el Carnestoltes d’enguany, Mas ha remarcat que “ja tocava. És un orgull que et pengin, no tothom pot estar penjat al carnaval d’Encamp. La veritat és que m’ho agafo amb molta naturalitat i estic molt contenta de ser el Carnestoltes”.

Durant la penjada s’han repassat temes internacionals, com la guerra entre Rússia i Ucraïna, i d’altres més parroquials, com les inversions que s’estan fent a Encamp i al Pas de la Casa. A nivell nacional, s’ha tractat amb força detall el tema de les eleccions i els pactes entre els diferents partits polítics i candidats que s’hi presenten.

Al respecte, Mas ha assegurat que les eleccions generals “estan a tocar. Per tant, era d’esperar que gran part de la representació s’emmarqués en aquest tema”. A més, ha volgut “felicitar a la Comissió de Festes, perquè han fet realment uns diàlegs molt bons, amb molta sàtira política i amb molta intel·ligència”.

Durant la sàtira han aparegut personatges internacionals, com Boris Johnson, i també nacionals, com el cap de Govern en funcions, Xavier Espot, i altres membres de la política actual, com Jordi Gallardo, Pere López, Josep Maria Cabanes, Carine Montaner, Judith Pallarès i Conxita Marsol, entre d’altres. Tampoc han pogut faltar les figures comunals, com els cònsols Laura Mas i Jean Michel Rascagnères, o els consellers Xavier Fernàndez i Nino Marot.

Aquest esdeveniment d’ahir va finalitzar amb la tradicional traca i el ball de l’Esbart Sant Romà, que un any més es va emportar l’ovació i l’aplaudiment de tots els assistents.

Finalment, la cònsol major va voler matisar que encara queden molts actes i que “esperem que el que continua del Carnaval vagi igual de bé. I, sobretot, que tots el gaudim”.

El Carnaval d’enguany, a Encamp, es desenvolupa fins al 22 de febrer en diferents espais de la vila. Per a avui diumenge i demà dilluns s’han programat dues festes: ‘Love history’ i ‘Fluor the sea’, a la nit, a partir de les 22 hores. En ambdós casos hi haurà premis per als participants disfressats.

El programa complet amb totes les activitats de Carnaval es pot consultar a comuencamp.ad