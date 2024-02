La pedra tosca o pedra de volcà

Una pedra tosca o de volcà (Getty images)

La pedra tosca, coneguda també com a pedra de volcà, és un material natural lleuger i porós amb múltiples utilitats al llarg dels segles. Aquesta roca ígnia s’origina en les zones volcàniques i es caracteritza per la seva textura esponjosa i per la seva baixa densitat.

La pedra tosca es forma quan la lava, rica en gasos, es refreda ràpidament a la superfície. Els gasos pirotècnics dins de la lava es descomprimeixen i creen petites bombolles que queden atrapades a la roca quan aquesta se solidifica. Aquesta textura porosa i lleugera de la pedra tosca la converteix en un material únic i altament apreciat per a diverses aplicacions.

La seva composició és principalment mineral, com la perlita i l’obsidiana. La lleugeresa de la pedra no implica, però, una manca de resistència, ja que és sorprenentment durable malgrat la seva aparença fràgil.





Algunes de les seves utilitats són:

Exfoliació i cura de la pell: És molt útil a l’hora d’eliminar cèl·lules mortes i aspreses de la pell. Les seves propietats abrasives suaus la fan ideal per a aquest propòsit, proporcionant una pell més suau i radiant.

Jardineria: Es fa servir com a substrat per a la retenció d’aigua i per a airejar el sòl. A més, en petites peces, es pot fer servir com a cobertura de superfície per a ajudar a retenir la humitat del sòl i prevenir el creixement de males herbes.

Materials de construcció: Les seves propietats lleugeres i aïllants, la fan útil en la construcció de materials com a aïllament tèrmic i acústic. Aquesta roca és també una opció com a formigó lleuger en diverses aplicacions constructives.

Art i treballs manuals: Gràcies a la seva mal·leabilitat i facilitat de tall, és també un material popular en el món de l’art i els treballs manuals. Artistes i artesans creen escultures i peces decoratives amb aquesta roca única.

Cosmetologia: Dins de la indústria cosmètica, s’empra en la fabricació de sabons exfoliants i altres productes de cura de la pell.