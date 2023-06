La patronal demana al Govern fer més fructífer el debat al CES

Xavier Espot, a l’esquerra, reunit amb la patronal (CEA)

La junta directiva de la Confederació Empresarial Andorrana (CEA), encapçalada pel seu president, Gerard Cadena, i el cap de govern, Xavier Espot, s’han reunit avui a l’edifici administratiu amb voluntat d’establir les bases de treball per als propers quatre anys.

El president de la CEA, Gerard Cadena ha remarcat la voluntat de la patronal de dinamitzar i fer més fructífer el debat en el si del Consell Econòmic i Social (CES) per tal que aquest ens esdevingui realment un òrgan de consulta proactiu i eficaç amb l’administració.

Un altre dels temes que s’han posat sobre la taula és la voluntat d’impulsar amb el ministeri de Presidència, Economia, Treball i Habitatge i els set comuns el projecte presentat per la CEA de promoció d’habitatge a preu assequible a través de concessions.

La patronal també ha compartit amb el cap de l’executiu la necessitat d’establir una àrea econòmica especial Andorra-Pirineus, així com de la futura revisió dels criteris d’inversió estrangera, amb voluntat que l’arribada de projectes internacionals sigui productiva, diversificadora i creadora de llocs de treball.

Finalment, s’han comentat alguns aspectes sobre el punt actual de les negociacions de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, i la propera represa dels treballs de la comissió especial del Consell General, amb voluntat que la sostenibilitat de les pensions es faci de la manera menys lesiva possible per al teixit productiu.





I el Govern diu…

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha compromès a reforçar la implicació del sector empresarial en els grans reptes de la legislatura, com la reforma de la Llei d’inversió estrangera o del sistema de pensions, així com a mantenir trobades informatives periòdiques per a informar sobre l’estat de les negociacions amb la UE, en relació amb la lliure circulació de persones.

La Confederació Empresarial Andorrana (CEA) reclama, alhora, aportar la seva veu en relació a l’aeroport, al desenvolupament d’un pla sectorial per a implicar el sector privat en les accions per a dinamitzar al mercat immobiliari, a seguir treballant en el desenvolupament de la marca ‘Andorra’ i a desenvolupar una àrea econòmica als Pirineus, amb la col·laboració transfronterera de Catalunya i d’Occitània.

El Govern mantindrà, tal com ha fet en la darrera legislatura, reunions periòdiques amb la Confederació Empresarial Andorrana per a treballar conjuntament en el desenvolupament de diverses iniciatives d’interès general.