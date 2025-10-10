La passatgera d’un vehicle resulta ferida en un accident al Port d’Envalira

Un cotxe accidentat
Un cotxe accidentat (Arxiu)

Aquest dijous, 9 d’octubre, al vespre, va tenir lloc un accident de circulació al punt quilomètric 25,600 de la carretera general número 2 (CG-2), al Port d’Envalira, al terme del Pas de la Casa, a la parròquia d’Encamp. El sinistre de trànsit es va saldar amb el balanç d’una persona ferida. El servei de Policia va rebre l’avís alertant del succés a les 20:22 hores.

Les mateixes fonts policials han assenyalat que en l’esmentat incident viari tan sols hi va haver un sol vehicle implicat. Es tracta d’un turisme amb matrícula del Principat d’Andorra. A resultes del sinistre, la passatgera del cotxe, una dona de 23 anys, veïna de les valls, va patir ferides.

