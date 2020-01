L’arquitecte Xavier Aleix és el guanyador del concurs d’idees per remodelar la part del darrere de Casa de la Vall amb el projecte “Àgora”. Ha previst dos edificis, però sempre pensant que el que ha de destacar és la Casa de la Vall.

La proposta preveu dos edificis: un arxiu darrere la casa i un museu on hi ha l’aparcament, que aniria soterrat just a sota.

L’objectiu, ha dit l’arquitecte, era una proposta relativament senzilla, realitzable i que posés en relleu la Casa de la Vall i que els accessos fossin dinàmics. En definitiva: dignificar una zona en un entorn no pas fàcil.

La síndica general ha volgut deixar clar que ara només s’ha escollit la idea i que no és clar que hi vagi un arxiu i un museu.

El 2020 es treballaran els estudis tècnics. Ja hi ha una partida prevista. Es farà conjuntament amb el comú d’Andorra la Vella i el ministeri de Cultura.

Roser Suñé indica que s’haurà de fer “un projecte per fases” i afegeix que “el punt més delicat és la plaça del darrere, que s’ha d’arreglar”.

El cost del projecte també podria ser compartit entre les tres parts. Aquest dimecres a la tarda s’ha fet la presentació dels vuit projectes que s’han presentat al concurs d’idees i que estaran exposats una setmana al vestíbul del Consell General.