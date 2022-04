La Parròquia de Santa Magdalena de la Seu d’Urgell celebra 50 anys de la seva construcció

La Parròquia de Santa Magdalena celebrarà aquest diumenge una missa de cloenda de les celebracions del 50è aniversari de la construcció del temple, situat al barri del mateix nom de la Seu d’Urgell.

L’església fou construïda gràcies a l’empenta de Mn. Antoni Naudí (1916-1979) i la decisió inicial de Mons. Iglesias Navarri, en un context de creixement de la ciutat de la Seu d’Urgell. La manca d’habitatges per a famílies humils va portar a Mn. Naudí i a una comissió per a l’habitatge a la Seu, a emprendre la promoció de construcció d‘habitatges a la zona coneguda ara com Santa Magdalena, que constituí un nou barri, juntament amb el nou temple que es va bastir en el mateix indret.

Primer es van construir 162 habitatges el 1960. El 1965 es va iniciar les obres del temple de Sta. Magdalena, que ha acabat donant nom a aquest barri, situat a la part sud-oest de la Seu. L’any 1970, Mons. Ramon Malla, aleshores Bisbe Administrador Apostòlic de la Diòcesi d’Urgell i Bisbe de Lleida, va dedicar el nou temple dins la Parròquia de St. Ot de la Seu. Mons. Malla era fill de la Seu d’Urgell i havia estat Vicari general d’Urgell amb Mons. Iglesias.

El temple és una de les mostres d’arquitectura religiosa contemporània de Catalunya, obra de l’arquitecte de Vilafranca del Penedès Josep Brugal Fortuny, que ja havia fet algunes altres obres emblemàtiques com l’ampliació de l’església parroquial de Sant Esteve d’Andorra la Vella entre els anys 1959 i 1962, i que a Santa Magdalena va dur a terme un disseny arquitectònic innovador i característic del seu estil de projectes.

És un edifici d’una nau coberta a dues aigües, amb una planta amb forma de “T”. El sostre interior està revestit de fusta, i té una forma triangular formada per díedres amb la finalitat de reduir la reverberació del so i la paraula. El presbiteri està separat per un gran arc apuntat: Té acabats exteriors de maó vist i planxa ondulada: la nau té uns contraforts exteriors que emmarquen unes llargues vidrieres, que són les que donen llum a l’interior del temple. La façana mostra una gran creu envoltada de vitralls de colors, i l’entrada del temple té un pòrtic sostingut per parells de pilars de maó vist.

La imatge de la Mare de Déu que presideix el presbiteri és obra de l’escultor Sergi Mas d’Andorra i les de Santa Magdalena i del Crist van ser realitzades per orfebres de Barcelona.

El diumenge 1 de maig es farà la cloenda de les activitats de celebració d’aquests 50 anys de vida del temple. La jornada començarà a les 12 del migdia amb la Missa del 50è Aniversari, que serà presidida per l’arquebisbe d’Urgell, Joan-Enric Vives, que serà solemnitzada per la Coral “Veus de la Seu”. Tot seguit, es lliuraran els premis del Concurs de Dibuixos que s’ha dut a terme amb motiu dels 50 anys de la inauguració del temple.

Després de dinar, a les 6 de la tarda, és previst que “Veus de la Seu” ofereixi un concert a l’església. La celebració es completarà amb una xocolatada i jocs per als infants assistents.