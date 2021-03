La pandèmia ha intensificat el rol de la Cambra com a òrgan consultiu

L’activitat de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) en el decurs del 2020 ha reorientat completament la seva activitat per donar resposta al context econòmic i social marcat per la pandèmia. La situació excepcional ha comportat la intensificació de la seva funció com a òrgan consultiu amb el Govern i els agents econòmics del país a l’hora de promoure i articular iniciatives i mesures per reactivar l’economia. L’assessorament empresarial també s’ha vist potenciat de forma exponencial i s’ha cobert donant un servei 100% personalitzat, donant respostes a cada un dels neguits plantejats pels empresaris davant aquesta situació. D’altra banda, la institució també ha estat capaç de reorientar l’activitat recurrent, sense deixar de costat els nous projectes estratègics en curs, per escoltar, entendre i actuar en defensa dels interessos dels diferents sectors d’activitat empresarial i, sobretot, pel bé comú i la represa econòmica.

Un dels resultats del balanç d’aquest any és l’abast dels serveis de la Cambra que ha arribat a un total de més de 9.000 usuaris. És una xifra rècord que pràcticament duplica la de l’any 2019 i que s’explica gràcies a la reorientació de serveis durant el confinament, l’assessorament empresarial constant i l’oferta de formacions adaptades a les necessitats del moment. En aquest sentit, l’impuls donat a la digitalització dels serveis formatius a través de la creació d’una plataforma online i el nou enfocament dels continguts ha assolit un total de 7.800 usuaris, 5 vegades més que el 2019.

Increment de la funció consultiva

Des de l’esclat de la crisi, fins a data d’avui, la Cambra ha tingut clara la premissa que vetllar per la continuïtat de les empreses garantiria la preservació dels llocs de treball. Per tant, calia treballar amb corresponsabilitat i col·laborar amb Govern per contribuir com a part activa de la solució.

Com un dels principals agents econòmics que vetllen per la dinamització econòmica i competitivitat del país, la Cambra s’ha mantingut al costat del Govern per donar el suport necessari a l’esforç legislatiu a l’hora d’articular les mesures necessàries per minimitzar l’impacte econòmic i social a les empreses i autònoms.

L’entitat ha tingut un rol molt actiu i, com a òrgan consultiu, ha donat la seva opinió en representació i defensa dels interessos dels diferents sectors econòmics. L’objectiu ha estat, d’una banda, consensuar les mesures necessàries en cada estadi de la crisi i, de l’altra, aportar propostes a Govern que donessin resposta als neguits del teixit empresarial.

Durant l’any 2020, la Cambra:

✓ Ha aportat la seva visió i suggeriments en la 1a i 2a Llei Òmnibus ✓ Ha fet de pont traslladant els principals neguits dels diferents sectors d’activitat a Govern

✓ Per tal de conèixer de primera mà i disposar de dades objectives sobre l’impacte econòmic de la COVID a les empreses andorranes, s’han dut a terme dues enquestes semestrals que han aportat conclusions rellevants per poder articular accions correctores futures

✓ Ha promogut i difós les recomanacions sanitàries impulsades per Govern

✓ Ha acompanyat les empreses i professionals del país a l’hora d’implementar les mesures econòmiques, amb un assessorament constant i molt personalitzat

✓ Ha mantingut un contacte directe i estret amb les empreses del país a través de més de 20 reunions sectorials. Això ha permès idear el programa de serveis ‘Fem Empresa’, que té per objectiu la represa econòmica i la generació d’activitat

Amb l’objectiu de repensar el model econòmic actual impulsant canvis estructurals per aconseguir la recuperació econòmica sostenible i un model més diversificat, actualment tant depenent del sector turístic, s’ha incrementat la funció consultiva independentment de la problemàtica CÒVID-19.

Ha aportat observacions a:

▪ Avantprojecte de llei de contractació pública

▪ Proposició de llei de finances comunals

▪ Proposició de llei de la representació digital d’actius mitjançant l’ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain

Ha participat en:

▪ Estudi realitzat amb ICIL sobre la agilització de tràmits duaners ▪ Grup de treball de la zona franca conjuntament amb Govern ▪ Presentació del document de posicionament CEA, EFA i CCIS sobre les

negociacions i anàlisi de les repercussions de les negociacions amb la Unió Europea per a l’Acord d’Associació.

Fites assolides i projectes tancats durant el 2020:

L’any 2020, la Cambra ha atès més de 9.000 usuaris, gairebé el doble que en l’exercici anterior. Altres indicadors que demostren que el dinamisme de l’entitat s’ha mantingut estable respecte a anys anteriors són les xifres similars en la quantitat de consultes, expedicions i ampliacions de carnets ATA, consultes sobre informació duanera i quantitat de formació.

No obstant això, les persones que han assistit a les formacions i webinars oferts per la Cambra s’han quintuplicat, passant d’uns 1.200 usuaris l’any 2019 a més de 7.800 l’any 2020. Aquest increment s’explica, d’una banda, per la implicació de la Cambra per oferir formació adient i específica durant el confinament amb

l’objectiu de fer front a les necessitats de les empreses i autònoms del país i, de l’altra, per la nova plataforma digital implementada l’any 2020, orientada a ampliar els públics de les formacions de la institució i facilitar-hi l’accés a la ciutadania.

En conclusió, la Cambra ha seguit donant compliment a les seves dues funcions. D’una banda, s’ha reforçat l’assessorament empresarial pel que fa a les mesures econòmiques de Govern i el seu vessant d’àmbit consultiu. De l’altra, s’ha donat continuïtat als serveis habituals posant l’èmfasi en la innovació i l’adequació del servei telemàticament, donant resposta a la ciutadania des de l’inici del confinament fins a finals d’any.

Lideratge en projectes estratègics treballats de forma multidisciplinar des de les diferents comissions de treball de la Cambra .

En aquest apartat, assenyalem fites assolides en:

✓ Millora de les infraestructures

Pla de Desenclavament: finalització dels estudis tècnics de viabilitat del projecte aeroport nacional i continuïtat de l’estudi sobre les connexions ferroviàries

✓ Impuls a l’arbitratge

Creació del Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), conjuntament amb el Col·legi d’Advocats, per oferir una nova via de resoldre els conflictes

✓ Desenvolupament del servei d’ADR (mediació, conciliació i fact finding)

✓ Programes de dinamització econòmica

✓ Acord d’associació amb la UE

✓ Comissió Nacional del Medi Ambient

Participació en les jornades de treball proposades per Govern i en la subcomissió de mobilitat

✓ Conservatori de la Igualtat

Participació en les dues comissions de la Dona i la de la Igualtat

Acció de la Cambra amb relació a la crisi de la Covid-19

Des de l’inici de la pandèmia, la Cambra va reorientar els seus serveis adaptant los a les noves necessitats: atenció telefònica personalitzada, formacions online i escolta activa de les necessitats i demandes de les empreses.

La institució va tenir l’any 2020, i segueix tenint en l’actualitat, un rol actiu, per avançar-se a les necessitats a través de l’elaboració de programes concrets, en línia amb dos clars objectius: assegurar la continuïtat i recuperació del teixit empresarial i oferir tots els recursos disponibles a empreses i autònoms (formacions, eines, assessorament) per tal de fer realitzable aquest propòsit.

Durant els primers dies de confinament es va donar una resposta ràpida i efectiva amb diverses iniciatives per tractar de mitigar la situació d’aturada generalitzada. Així, la Cambra ha estat un vehicle de comunicació clau amb l’empresa andorrana per transmetre la informació més actualitzada en cada moment (recomanacions per prevenir el contagi, informació de com aplicar les mesures econòmiques impulsades per Govern, etc.). Però, també, per comunicar els neguits i les preocupacions de les empreses, i suggerir fórmules per minimitzar l’impacte econòmic que estan patint.

En aquest sentit, s’han realitzat diversos estudis per prendre contacte amb el dia a dia de les empreses i autònoms del país i conèixer l’abast de la crisi i l’estat general de l’economia local. L’enquesta de valoració de l’impacte econòmic de la Covid-19 del primer semestre de l’any, elaborada en col·laboració amb el CRES i amb més de 400 participants, va detectar un descens del 33% en la facturació que en el mateix període de l’any anterior.

Així mateix, preveien un segon semestre de l’any amb una pèrdua del 15% de la facturació, apuntant a la poca confiança de les empreses andorranes en una ràpida recuperació. Com a reptes de futur pel país, aquest estudi posava el focus en la diversificació sectorial de l’economia i l’atracció d’inversió estrangera, la millora de l’oferta turística i comercial i l’impuls de la sostenibilitat i de l’economia circular.

El mes de febrer del 2021, s’han presentat les conclusions de la segona edició de l’enquesta d’impacte econòmic.

En aquesta mateixa línia, l’enquesta de conjuntura corresponent al primer semestre de 2020 va comptar amb 271 empreses participants i va apuntar les diferències en funció dels sectors d’activitat que havia tingut la pandèmia. Si bé les activitats estretament lligades al turisme, com el comerç, l’hoteleria o la restauració, havien tingut una davallada considerable, la indústria i la construcció van patir una caiguda més moderada i una ràpida posada en marxa després de les restriccions més estrictes.

A més d’elaborar diversos estudis en els quals s’ha recollit la incidència real de la pandèmia al país en termes empresarials i les perspectives de futur, la Cambra va organitzar durant els mesos d’octubre i novembre més de 20 reunions sectorials amb la majoria de sectors d’activitat i màxims directius d’algunes de les empreses més importants del país.

Fruit d’aquesta escolta activa es va crear el Programa Fem Empresa, presentat el desembre de 2020 i que s’ha activat aquest a primers d’any. Aquest programa combina serveis que ja estaven en marxa des de l’inici de la pandèmia, com l’assessorament personalitzat i la formació contínua amb xerrades de formacions d’adaptacions al context actual, jornades empresarials específiques adaptades a les necessitats derivades de la COVID-19.

Reptes 2021: recuperació econòmica i projectes estratègics

En l’any 2021, tots els esforços de la Cambra de Comerç estan posats en revertir la caiguda del PIB de l’any 2020 i contribuir a la recuperació econòmica i del teixit empresarial del país.

Més enllà de les implicacions de la pandèmia, la institució seguirà treballant aquest any en els diversos projectes estratègics que ja estan en marxa. Per exemple, entrarà en funcionament el Tribunal d’Arbitratge del Principat d’Andorra (TAPA), impulsat per la Cambra de Comerç i el Col·legi d’Advocats d’Andorra, i entrarà en vigor el servei d’ADR (mediació, conciliació, fact finding).

Així mateix, la Cambra seguirà treballant en el Pla de Desenclavament a Andorra. Finalitzades ja les tasques d’estudi i viabilitat tècnica de l’aeroport internacional en territori nacional, la Cambra resta a disposició de Govern per a l’assessorament en les properes fases. D’altra banda, seguirà treballant en els altres projectes d’infraestructures contemplats al pla, com la connexió ferroviària.

Pel que fa a l’activitat habitual de la institució, se segueix treballant en la formació en línia i el seguiment de la situació econòmica del país a través de diversos estudis i projectes. A més, es continua treballant per la dinamització econòmica del país, especialment als sectors més afectats per la pandèmia.