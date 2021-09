La palanca de Tragó es reformarà abans de final d’any

Els veïns de Peramola i Oliana ja poden circular novament per la palanca de Tragó, que va haver de tallar-se diumenge al trànsit perquè va despenjar-se una barana de seguretat. El tancament va habilitar-se de nou dilluns i es van canviar alguns cables de l’estructura per garantir que la passarel·la sigui segura. El pont està pendent d’una inversió de 160.000 euros per part de la Diputació de Lleida, després que la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre hagi dit que no és la titular de la infraestructura. Tot i que encara no se n’ha fet la licitació, els ajuntaments d’Oliana i Peramola esperen que els treballs es duguin a terme abans que finalitzi l’any.

La reforma integral de la palanca, que està molt deteriorada pel pas dels anys i la falta de manteniment, inclourà el canvi de les sirgues i de les baranes de seguretat, així com una nova pavimentació. El pont és molt utilitzat pels veïns d’ambdós municipis, ja que és un accés més còmode, directe i ràpid.