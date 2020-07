La OTSO Travessa d’Encamp triplica la seva participació amb 300 inscrits

La OTSO Travessa d’Encamp arriba a la seva 37a edició com la primera cursa de muntanya d’aquest estiu a Andorra. La cursa que comptarà amb 3 modalitats ha triplicat els inscrits de l’any passat i per motius de seguretat s’han tancat les inscripcions a 300 participants.

Xavier Fernàndez, conseller de Joventut i Esports del Comú d’Encamp ha explicat que ” L’avançament de la cursa ha fet que sigui un esdeveniment més atractiu, i alhora un repte important a nivell organitzatiu per garantir les mesures sanitàries pel coronavirus per seguir donant una imatge de país segur”, “com a Vila Europea de l’Esport 2020 i d’acord amb les mesures del pla de xoc volem contribuir des de l’àmbit esportiu a la dinamització de la parròquia i del país”.

El conseller també ha explicat que la cursa té un vessant solidària, ja que 1 euro de cada inscripció es donarà a UNICEF Andorra. Fernández ha agraït als tècnics comunals les tasques d’organització i la feina realitzada per part de OTSO Sports amb qui es va signar un conveni per l’organització de l’esdeveniment a principis d’any. També ha agraït a la Federació Andorrana de Muntanyisme la seva col·laboració i finalment l’agraïment a tots els participants i “a Pau Capell i Sabrina Solana per acompanyar-nos a la presentació”.

Per la seva part Carlo Ferrari, director tècnic de la Federació Andorrana de Muntanyisme ha indicat quines són les mesures de seguretat que s’hauran de prendre de cara a l’esdeveniment com per exemple sortides individuals, distància, gel hidroalcohòlic, l’ús de la mascareta és obligatori en qualsevol moment que no es pugui garantir la distància de seguretat, els acompanyants no podran estar a la zona de sortida i arribada i es recomana seguir la cursa al llarg del recorregut, en els punts d’avituallament no hi haurà autoservei,… i ha fet referència a la participació de l’equip nacional de curses de muntanya i ha agraït el suport de patrocinadors i organitzadors.

Per la seva part Liliana Ochoa, membre de OTSO Sports i directora de la cursa, s’ha centrat en explicar els recorreguts de la cursa, emfatitzant en el fet que els recorreguts permeten gaudir d’un paisatge immillorable sortint i arribant al centre d’Encamp. La cursa d’enguany compta amb nous recorreguts consultables al web del Comú a través dels tracks de wikiloc. La cursa de 6 km, de caràcter més popular, està pensada per persones amb poca experiència en curses de muntanya, la mitjana de 11km és també puntuable, per la categoria cadets, per la Multissegur Assegurances Copa d’Andorra i la de 21 km és puntuable per la categoria absoluta.

Els dorsals s’hauran de recollir obligatòriament el dissabte 18 de juliol des de la 13 h del migdia fins a les 20 h del vespre a la Plaça dels Arínsols on estarà situat el Village que estarà obert des de dissabte a la tarda, on hi haurà una sessió musical de DJ Kurt Keisz, Presentació per als atletes i briefing i a les 18:30 h una actuació musical de “Els Pali“, així com un Pasta Party i alguns stands de material esportiu.

La presentació de l’edició d’enguany de la cursa ha comptat també amb la presència de dos convidats d’excepció, el resident Pau Capell, campió de la darrera edició de la Ultra Trail del Mont Blanc (UTMB) i primer classificat de la Ultra Trails World Tour per dos anys consecutius, 2018/2019, i l’andorrana Sabrina Solana, Top 10 a la TDS (Sur les Traces des Ducs de Savoie) de la UTMB. Ambdos han manifestat la seva satisfacció per poder retornar a la competició esportiva amb la participació en aquesta edició de la Travessa i celebren que esdeveniments d’aquestes característiques es puguin tornar a dur a terme complint amb totes les mesures de seguretat per als participants.

La inscripció de la cursa és de 20 euros, 5 per als menors de 18 anys, i inclou un kit per al participant i finisher que consta de material Esportiu de l’empresa OTSO, un bidó de beguda, una mascareta, una head band, i per als inscrits que finalitzin la cursa uns mitjons també de la marca i una medalla. S’inclou també l’assegurança a càrrec del patrocinador de la copa d’Andorra Multissegur Assegurances i un 2X1 per al Funicamp a utilitzar durant tot l’estiu 2020.

Les plaques de guanyador/a i de finisher són realitzades en fusta provinents dels boscos andorrans.

Tenint en compte les recomanacions que cal seguir per temes de prevenció de contagi per coronavirus, els punts que es recomanen per part de l’organització per al seguiment de la cursa són els següents a la zona de Cortals pujant amb el Funicamp i la zona de les Pardines on en aquest punt hi conflueixen els 3 recorreguts.