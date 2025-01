La nova secretària general de l’IAD defensa l’avortament lliure i cobert per la CASS

Judith Pallarés serà la nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (SFGA)

Judith Pallarés, nova secretària general de l’Institut Andorrà de les Dones (IAD), ha expressat clarament el seu posicionament a favor de l’avortament lliure, gratuït i garantit pel sistema de salut, insistint que les dones han de poder prendre decisions sobre el seu cos segons les seves pròpies voluntats. Segons publica AndorraDifusió, Pallarés, considera que és essencial que l’avortament sigui despenalitzat i regularitzat, destacant que, malgrat que molts defensin el dret a avortar, el sistema actual del Coprincipat no és compatible amb aquesta opció.

Aquesta situació porta moltes dones a buscar avortaments fora del país, una pràctica que, segons Pallarés, s’ha de regularitzar per a evitar que, en casos d’urgència, es posin en risc, com va passar amb dones que van ser enviades a la Seu d’Urgell després d’haver avortat de manera il·legal i no poder ser ateses a Andorra per estar penat pel Codi Penal.

Pallarés subratlla que, si bé no vol que les dones se sentin obligades a avortar, considera que aquelles que desitgin exercir aquest dret han de poder fer-ho amb totes les garanties i seguretat possibles. “Qui no vulgui avortar no ho farà pel simple fet de tenir la capacitat de fer-ho”, afirma, recordant que en el passat moltes dones morien intentant avortar de manera clandestina.

Una de les seves principals fites és aconseguir que l’avortament sigui cobert per la CASS, una mesura que consideraria un avenç per a la salut de les dones a Andorra. A més, Pallarés considera que la legalització de l’avortament podria encaixar en la Constitució, per la qual cosa treballa activament per a avançar en aquest dret fonamental.

D’altra banda, la nova secretària general de l’Institut de les Dones també constata la baixíssima natalitat al país. I creu que això no es pot canviar si no millora la situació de la dona.

També ha dit que la violència de gènere és una xacra contra la qual s’ha de lluitar i ha afirmat que encara la majoria de les agressions són dins la parella.

Pallarés també ha defensat que el seu nomenament no ha estat una mostra més de “porta giratòria” entre institucions i política. Afirma que va deixar el càrrec de presidenta d’Acció perquè era incompatible i estava a punt d’acabar-se el mandat.





Font: AndorraDifusió