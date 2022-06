La nova programació de les ‘Nits d’estiu als museus’ compta amb més de 50 activitats

La Taula de Museus d’Andorra, òrgan que agrupa la totalitat d’aquest tipus d’establiments al país, ha presentat aquest dilluns al matí la programació de les ‘Nits d’estiu als museus’ 2022, un conjunt de propostes per passar els vespres d’estiu als museus d’Andorra. La iniciativa es va iniciar fa més de 20 anys i ha anat creixent tant en activitats com en organitzadors. La proposta d’enguany abasta els mesos de juliol i agost i torna a incloure tots els museus del país amb un total de cinquantena activitats diferents.

En el cas dels museus gestionats pel Govern, s’han organitzat un total de 13 activitats en el marc del programa pensades per oferir un ampli ventall d’opcions per als vespres d’estiu. Així, tal com a destacat la cap d’àrea de Museus, Rut Casabella, les diverses propostes estan dissenyades per a tot tipus de públic, inclusives per la temàtica i accessibles, ja que totes les activitats són gratuïtes.

En l’edició de les Nits d’estiu d’enguany la música té un pes important, des de les notes clàssiques dels compositors més coneguts de la història de la música al so més estrident del heavy andorrà, sense oblidar l’actuació de Tarta Relena al Santuari de Meritxell, un grup de dones que embolcallen amb la seva veu i que han actuat en els festivals de música més destacats internacionalment, com el Sónar d’enguany.

Nits d’estiu també ofereix contingut històric, amb passejades al capvespre per pobles que han conservat testimonis que parlen de la història del país, com Pal i Sispony. Així mateix, també cal destacar les propostes per al públic infantil, que podran gaudir de la màgia d’un mentalista i podran escoltar contes tradicionals.

També s’inclou una xerrada a càrrec d’un resident a Faber Andorra, cinema a la fresca i la continuació del projecte de museografies efímeres, que va començar aquest Nadal a Casa d’Areny-Plandolit amb una escenografia dedicada a la celebració de la festa major a la Casa Rull.