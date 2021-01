La nova passarel·la entre la plaça del Poble i el Consell General s’obrirà dissabte al pas de vianants

El Govern informa que la nova passarel·la entre la plaça del Poble i el carrer de la Vall, a Andorra la Vella, s’obrirà al pas de vianants a partir d’aquest dissabte 30 de gener. La infraestructura, que connectarà l’entorn del Consell General amb la plaça del Poble, a través del carrer de la Vall, crea una via de comunicació d’ús exclusiu per al trànsit de persones amb el barri antic de la capital.

El pas elevat té una longitud de 29,5 metres i una amplada de 4 metres, dibuixant una àmplia corba. El sol està tractat amb un material de resina antilliscant per garantir la seguretat dels vianants. Les baranes laterals, d’1,95 metres d’alçada, són de vidre laminat i segueixen el mateix disseny que l’existent a la plaça del Poble. La passarel·la incorpora també enllumenat públic i ornamental. El pas es recolza en una pila central fonamentada en una base de formigó ancorada al terreny.

Una de les peculiaritats de la infraestructura és que, aproximadament al centre del pas, hi ha un mirador panoràmic en forma de voladís que sobresurt de l’amplada de la passarel·la. Es tracta d’un element de vidre trepitjable al sòl, que s’està acabant d’enllestir. Així doncs, a l’espera del subministrament del vidre, s’ha instal·lat un paviment metàl·lic provisional per tal de permetre l’accessibilitat en aquest punt. Quan els vidres siguin subministrats aquests reemplaçaran el paviment metàl·lic, de tal manera que partir de llavors el terra del mirador serà transparent. La fabricació d’aquests vidres s’ha endarrerit a causa de la pandèmia.

La voluntat de la passarel·la és unir un espai públic rellevant com és la plaça del Poble amb els entorns de Casa de la Vall i el nucli antic d’Andorra la Vella, mitjançant un itinerari directe per a vianants. D’aquesta manera el pas elevat permet assolir el doble objectiu de reforçar la connectivitat urbana i a la vegada potenciar l’atractiu turístic per als visitants, ja que fomenta el descobriment i el gaudi entre dos pols d’interès cultural i de lleure situats en proximitat.