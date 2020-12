La nova onada de ciberatacs tindrà una velocitat i escala sense precedents

Fortinet, líder global en solucions de ciberseguretat integrades i automatitzades, ha revelat les prediccions del seu equip de recerca i intel·ligència d’amenaces, FortiGuard Labs, respecte a les amenaces que podrem sofrir el 2021 i més enllà.

Per a Derek Manky, Chief, Security Insights & Global Threat Alliances en FortiGuard Labs, “2020 ha evidenciat la capacitat dels cibercriminals per a aprofitar-se dels dramàtics canvis que ocorren en la nostra vida quotidiana i veure’ls com a noves oportunitats per a perpetrar atacs a una escala sense precedents. El 2021 ens enfrontarem a un altre canvi significatiu amb el sorgiment dels nous perímetres intel·ligents, que va més enllà dels usuaris i dispositius connectats en remot a la xarxa.

Dirigir-se a aquests perímetres emergents no sols crearà nous vectors d’atac sinó que impulsarà que grups de dispositius compromesos puguin treballar en conjunt per a aguaitar a les seves víctimes a velocitats de 5G. Per a avançar-se a aquesta realitat que s’acosta, tots els perímetres han de formar part d’una plataforma d’arquitectura de seguretat més àmplia, integrada i automatitzada que funcioni a través de la xarxa central, els entorns multi-cloud, les delegacions i els teletreballadors”.

Aquestes prediccions revelen les estratègies que l’equip preveu que els ciberdelinqüents empraran en un futur pròxim, juntament amb recomanacions que ajudaran els responsables de seguretat a preparar-se per a fer front a aquests atacs.

Els ciberatacants aprofitaran els perímetres intel·ligents, els dispositius habilitats per a 5G i els avanços en la potència dels ordinadors per a crear una onada de noves i avançades amenaces a una velocitat i escala sense precedents. A més, continuaran destinant importants recursos per a atacar i explotar els entorns de perímetre emergents, com els teletreballadors, o fins i tot els nous entorns de perímetre OT, en lloc de limitar-se a atacar la xarxa central.

Per als responsables de seguretat, és fonamental avançar-se en la planificació per a aprofitar el poder de la intel·ligència artificial (IA) i el machine learning (ML) per a accelerar la prevenció, detecció i resposta a les amenaces. La intel·ligència d’amenaces processable i integrada també serà important per a millorar la capacitat d’una organització per a defensar-se en temps real a mesura que la velocitat dels atacs continuï augmentant

Per Tecnonews