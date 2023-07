La nova línia d’alta tensió triplicarà el transport d’electricitat

Esquema de la nova línia comparada amb l’antiga (FEDA)

FEDA ha posat en servei una part de la nova línia d’alta tensió entre Encamp, Ransol, la Gonarda i Grau Roig, que substitueix la línia actual obsoleta. Es tracta del primer tram d’un total de quatre, concretament el que va entre Encamp i Grau Roig. La resta s’aniran posant en servei de manera esglaonada tal com estava previst en el pla de la infraestructura d’aquí a finals d’any.

Aquesta línia permetrà triplicar la capacitat de transport d’electricitat actual i ajudarà a absorbir la producció de les noves fonts d’energia renovable, a bascular el sistema elèctric per a limitar l’efecte dels pics de preu de l’energia als països veïns i a repartir millor la càrrega de la xarxa. La posada en tensió de la nova infraestructura és un treball de gran magnitud i complexitat que ha requerit la implicació de diferents equips de FEDA.

Durant tots els treballs, s’han focalitzat els esforços en preservar el servei a la clientela en cas que hi hagués qualsevol imprevist. Així, gràcies a les mesures de prevenció i a la coordinació entre els equips de FEDA, finalment s’ha posat en funcionament aquest primer tram de la línia sense que hi hagi hagut cap mena d’afectació per als usuaris.

A aquest tram entre Encamp i Grau Roig li seguiran, pròximament, el tram Grau Roig-Ransol, Ransol-la Gonarda, i la Gonarda-Encamp. La futura posada en funcionament de la nova ETR de la Gonarda, una estació puntera, moderna i de baix impacte visual i sonor, que ja està construïda, va estretament lligada a les maniobres de posada en funcionament de la nova línia. Es preveu que el conjunt estigui plenament operatiu a finals d’any.

Una de les particularitats del projecte és que tot el traçat de la línia passa per terreny públic i que permetrà, un cop estigui tota la línia en marxa, la retirada de l’antiga línia, ja obsoleta, i que afecta terrenys particulars i zona urbana de la vall oriental. A més, en tot el projecte s’han incorporat actuacions de minimització de l’impacte en la flora i la fauna, així com de l’impacte visual.

Concretament, s’han fet estudis d’avaluació ambientals, florístics i s’han valorat diferents alternatives per a tenir la millor integració a l’entorn. Pel que fa a les pilones, s’han dimensionat per a minimitzar les tones d’acer necessàries, el seu impacte en el sol i per a garantir la integració paisatgística.

Pel que fa a la fauna, s’han previst també accions per a afavorir les zones d’habitat del gall de bosc. Concretament, en prop d’una vintena de les pilones ubicades a la parròquia de Canillo s’ha aplicat un tractament específic amb restes d’arbustos per a fer cordons perimetrals i, així, dificultar l’accés a possibles predadors del gall de bosc.

La línia estava prevista en el Pla sectorial d’infraestructures energètiques, amb l’objectiu d’absorbir l’augment de producció que hi pugui haver els pròxims anys, fruit del mandat de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, i dels esforços de FEDA per a invertir en més producció amb renovables. La línia actual es trobava al seu límit de capacitat en moments de molta importació del costat francès, reduint el marge de maniobra per a limitar l’impacte dels pics de preu als països veïns.

La nova línia permetrà assumir, a més, el creixement del consum que es derivi de l’augment de l’electrificació de la calefacció o la mobilitat elèctrica, entre altres. La nova línia té una llargada d’uns 17,5 quilòmetres i compta amb 69 pilones, totes elles fora de nuclis urbans i en terrenys públics.

Paral·lelament a la posada en funcionament d’aquesta línia, s’encetaran els treballs de retirada dels cables conductors de l’antiga. El projecte l’ha dut a terme l’empresa Eiffage Énergie Systèmes, amb el suport de les empreses andorranes Progec, Tot boscos, Euroconsult, Desplom, Heliand, Ambiotec i Unida. L’import total dels treballs és de 18 milions d’euros i inclou tant les obres de construcció de la nova línia com els treballs de retirada de la línia actual, un cop quedi en desús.