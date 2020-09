La ‘nova’ Fira de Sant Ermengol de la Seu d’Urgell es destemporalitza per tenir presència tot l’any

La Fira de Sant Ermengol 2020 no podrà omplir carrers i instal·lacions de parades i visitants. Així ho han explicat en roda de premsa aquest matí l’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, el Vicealcalde urgellenc, Francesc Viaplana, i la primera tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, durant la presentació de la ‘nova’ Fira. A causa de la irrupció de la Covid-19 i dels efectes que la pandèmia està tenint en el normal desenvolupament econòmic i social, l’Ajuntament urgellenc s’ha vist obligat a repensar-la.

L’alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha manifestat al respecte que “les dificultats que està imposant la pandèmia de la Covid-19 hem volgut fer-ne oportunitats, ens ha obligat a innovar-nos, a modernitzar-nos i a buscat alternatives, per això la Fira de Sant Ermengol, i especialment la Fira de Formatges Artesans del Pirineu, enguany se celebrarà però d’una manera diferent, a través de les noves tecnologies”. Fàbrega fa afegit que “aquest canvi ha vingut per quedar-se, ja que no serà un canvi puntual -produït per la Covid- sinó que tot allò que reinventem quedarà per sempre”. Al respecte l’alcalde urgellenc ha remarcat que la Fira Sant Ermengol “deixa de ser un esdeveniment puntual, d’un cap de setmana del mes d’octubre, per passar a ser un esdeveniment permanent, és a dir, que tindrà durada durant tot l’any”. Fàbrega ha afegit que aquesta ‘nova’ fira “passa de ser un esdeveniment de la Seu d’Urgell i del Pirineu per passar a ser un esdeveniment global, que es podrà seguir des d’arreu del món”.

Pas endavant de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu

D’aquesta manera, la Fira es destemporalitza i passa de ser un esdeveniment puntual en el calendari a tenir una presència permanent, i alhora es transforma de local a global. La ‘nova’ Fira introdueix criteris d’innovació per incrementar la seva visibilitat i notorietat. Al respecte, el Vicealcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha volgut subratllar que “apostem per la internacionalització de la Fira a través de les xarxes socials fet que també permet esponjar la seva presència durant tot l’any, i que la Seu d’Urgell segueixi sent la Capital del Formatge no només durant un cap de setmana del mes d’octubre sinó durant els 365 dies de l’any”.

Mostra de productes alimentaris artesans de proximitat

Viaplana també ha avançat que les mesures de prevenció del PROCICAT no permeten que enguany hi hagi la tradicional venda ambulant que cada any envolta la Fira, però que “no es vol renunciar a organitzar durant les dates de celebració de la Fira de Sant Ermengol, el cap de setmana del 17 i 18 d’octubre, una petita mostra de productes alimentaris artesans de proximitat”.

Així doncs, l’Ajuntament de la Seu contempla la possibilitat de poder celebrar una mostra de formatges artesans de l’Àrea Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, així com de productes de proximitat de l’Alt Urgell i la Cerdanya, en format presencial durant el cap de setmana de la Fira. “Tot dependrà si la situació epidemiològica del moment ho permet”, ha reblat Viaplana.

Aquesta mostra s’ubicaria en un espai obert al centre de la Seu d’Urgell amb estructures de fusta per tal de promocionar i oferir un espai de venda, i es pugui portar a terme amb les garanties de seguretat que estableixen els plans sectorials de fires i mercats.

Aula de Tast Online

Tal i com ha anunciat l’alcalde de la Seu d’Urgell, l’equip de l’Àrea de Promoció Econòmica que encapçala la regidora Mireia Font ha dissenyat noves maneres de posar en valor els formatges artesans del Pirineu. “La Fira de Formatges Artesans del Pirineu fa un pas endavant i ofereix un programa d’activitats de tast, elaboració i cuina de formatges a través de canals virtuals, combinant el format físic i l’online”, ha explicat Font.

Mireia Font ha detallat com serà aquesta ‘nova’ Fira de Formatges Artesans del Pirineu que compte amb un canal de YouTube propi, vinculat al web www.firasantermengol.cat que oferirà de manera permanent tastos guiats, tallers d’elaboració de formatges i tallers de cuina amb formatge.

Serà a partir del dia 18 d’octubre, coincidint amb la data de celebració de la Fira de Sant Ermengol, quan es podran visualitzar des de l’aula de tast online 5 vídeos. Els tastos guiats seran de formatges de cabra de l’Alt Urgell i la Cerdanya; de vaca de l’Alt Pirineu; i d’ovella de pastor del Pirineu català.

Val a dir que al llarg de l’any, i de manera periòdica, s’ampliaran el nombre de tastos que es podran seguir des del web de la Fira. Cada proposta que es podrà trobar al web de la Fira, es podrà consultar les fitxes de tast dels formatges que hi formen part, es proposaran maridatges i es facilitarà informació dels punts de venda on es podran trobar els formatges que formen part de cadascun dels lots.

Pel que fa a la jornada tècnica de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu d’enguany, que serà en format virtual, està organitzada per l’Escola de Capacitació Agrària dels Pirineus que en aquesta edició versarà sobre la llet A2A2.