La nova app de la Covid-19 estaria enllestida a final d’estiu

Abans de la tardor hauria d’estar operativa la nova aplicació de la Covid-19. L’eina permetrà saber qui ha estat en contacte amb un positiu. Serà voluntària, no invasiva, i perquè sigui efectiva caldrà que l’utilitzi almenys la meitat de la població.

La nova aplicació ha de permetre alertar l’usuari si ha estat en contacte amb algun contagiat per coronavirus. Perquè sigui realment efectiva l’ha d’utilitzar més d’un 50% de la població, un fet que a Andorra, per les seves dimensions, és més fàcil. La seva implantació ha de ser voluntària i, si compta amb prous usuaris, l’app permetria tallar immediatament la cadena de contagis. És important que interactuï amb les aplicacions similars dels països de l’entorn i que, abans de la tardor, estigui operativa per evitar rebrots, segons ha explicat el biòleg i bioinformàtic Joel López.

L’aplicació, que es desenvolupa seguint la restrictiva llei de protecció de dades europees, dona accés als dispositius, a través de bluetooth, als codis de persones positives. Són unes dades que facilitaria Salut i que permetrien comprovar si algun d’aquests codis ha estat a prop nostre. Ara s’està treballant per calibrar quan ha d’avisar l’aplicació que som contactes positius, depenent de la proximitat, temps d’exposició o elements de protecció que haguem utilitzat. Tot el procés és anònim i voluntari.