La nostra responsabilitat

Roser Rodríguez Jerez

La responsabilitat és un valor important que tots els éssers humans han de tenir per a créixer com a persones. És fonamental en tots els àmbits de la vida, incloent-hi l’escola, la feina, la societat i la vida personal. La responsabilitat ha d’ensenyar-se des d’una edat primerenca a la llar perquè quan un sigui gran no es vegi com una obligació, sinó com una cosa pròpia. Les conseqüències de la manca de responsabilitat poden ser grans perquè és fonamental a la vida quotidiana.

Ser responsable a la vida diària significa realitzar totes les nostres obligacions i les tasques d’acord amb els valors que cadascú de nosaltres apreciï, i que normalment estan relacionats amb els valors de convivència en societat.

És important recordar que tots som responsables de les nostres accions, tant les bones com les dolentes, i que hem d’estar disposats a enfrontar les conseqüències de les nostres decisions. A més, assumir la responsabilitat ens permet tenir un major control sobre la nostra vida i ens ajuda a prendre decisions més conscients i encertades.