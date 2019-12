La Comissió Europea ha presentat una demanda al Tribunal de Justícia de la Unió contra una norma tributària espanyola que afecta les inversions a Andorra.

Es tracta del model 720, un mecanisme de declaració de béns a l’estranger que la Hisenda espanyola exigeix als contribuents i que preveu multes.

Es calcula que centenars de pisos i altres béns de residents espanyols no han sortit al mercat per por a les sancions de l’Agència Tributària. Doncs bé, ara Brussel·les critica la norma per “desproporcionada” i assumeix que el sistema vulnera les quatre principals llibertats comunitàries.