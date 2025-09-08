‘La noia que no mirava mai als ulls’, d’Isabel Olesti, guanya el Premi Pirineu de narració literària

‘La noia que no mirava mai als ulls’, de l’escriptora i periodista reusenca Isabel Olesti Prats, ha guanyat el Premi Pirineu de narració literària, principal referència dels Premis Homilies d’Organyà, que s’han lliurat aquest dissabte a la nit. L’obra finalista ha estat ‘Travessant l’Albera’. L’acte de lliurament s’ha celebrat un any més dins la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany ha arribat a la 29a edició.
Isabel Olesti, nascuda el 1957, compta amb sis novel·les publicades i també ha aparegut en sis llibres col·lectius. L’any 1995 va guanyar el premi Josep Pla, per ‘Dibuix de dona amb ocells blancs’; al 2011, el Premi Mallorca per `La pell de l’aigua’; i més recentment, al 2022, el Premi de Narrativa Ciutat de Reus per ‘Diré el que em fuig’.
El Josep Grau i Colell de poesia se l’ha emportat ‘L’adéu dels adéus’, de José Luis García Herrera. Pel que fa al certamen ‘Mort qui t’ha Mort’ de novel·la negra, dotat pel Govern d’Andorra, en aquesta ocasió el premi ha quedat desert.
El Premi Alt Urgell de joves autors ha correspost a ‘Porta a l’inconscient’, de Sara Toledo. El Germans Espar i Tressens de relats viscuts, per a ‘Love yourself’, de Marta Giner. I el Lletres de Dones, per a ‘Oh Santa Fe’, d‘Àngela Costa. En aquest premi també hi ha hagut mencions per a ‘Fidelitat’, de Magdalena Vilalta., i ‘Shombat’, de Joan Carles González, i ‘Cops de cisell’, de Cristina Tarrés.
L‘únic dels Premis Homilies que s’anuncia abans de la cerimònia, el Mn. Albert Vives (concedit per Òmnium Alt Urgell), ha estat enguany per al músic i divulgador cerdà Pep Lizandra, en reconeixement a la seva tasca de foment de la música, les danses i la cultura del Pirineu. Lizandra ha agraït aquest reconeixement i l’ha dedicat a tota la gent que treballa per la recuperació i el manteniment de les tradicions pirinenques i catalanes. D’altra banda, el Premi de Fotografies d’Organyà 2025 s’ha atorgat a ‘Una abraçada’, una instantània feta per Miquel Nicolau.
El lliurament de premis ha comptat amb la presència, entre d’altres, de la ministra de Cultura del Govern d’Andorra, Mònica Bonell; el conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila; l’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i alcaldessa de Ribera d’Urgellet, Josefina Lladós. I ha estat precedit per la lectura de les Homilies 2025. Les han protagonitzat l’escriptor, traductor i columnista nord-català Joan-Lluís Lluís i el naturalista i escriptor olianès Jordi Pasques.
La vetllada també ha inclòs un acte de record per a Amadeu Clausó, alcalde de Montellà i Martinet entre 1995 i 2003 i impulsor de la Fira del Llibre del Pirineu. Clausó, que va morir el 25 de juliol passat a la Seu d’Urgell, havia encapçalat la posada en marxa de l’esdeveniment l’any 1996, a Martinet, població on es va celebrar fins al 2002, quan es va arribar a un acord perquè l’Ajuntament d’Organyà n’agafés el relleu a partir de l’any següent. A l’edició de 2021 ja s’havia fet un homenatge al professor i cooperant urgellenc, mitjançant una taula rodona en la qual també hi van prendre part tots els alcaldes d’Organyà d’aquestes darreres dues dècades. Un d’ells, Joan Busquets (que ocupava el càrrec a la primera edició en aquest municipi, al 2003), ha recordat la seva figura i tot seguit s’ha lliurat un obsequi commemoratiu que ha recollit la periodista Eva Clausó, filla de l’homenatjat.