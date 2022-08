La nit més esperada de l’any torna a la Seu d’Urgell amb el correfoc de festa major

La festa major de la Seu d’Urgell és sinònim de caliu, festa i alegria, però tothom que la coneix també l’anomena com la festa del foc, de l’adrenalina i dels diables. Enguany, el correfoc de festa major de la Seu torna completament amb els Diables de l’Alt Urgell el dia 29 d’agost.

La plaça dels Oms viurà una nova transformació i acollirà, a partir de dos quarts d’onze de la nit, l’espectacle inicial del grup que, com sempre, es manté en secret. Seguidament, es donarà inici al correfoc pels carrers del casc antic, passant pels carrers Major i Canonges i la plaça Patalin i Pati Palau. Novament, la plaça dels Oms viurà l’arribada del correfoc amb la cremada de diferents aparells i finalitzarà amb un magnífic piromusical que “mai deixa a ningú indiferent”.

Des del grup es posa relleu en l’energia que es viurà i les ganes de recuperar al 100% el correfoc: “Han estat uns anys d’estar al costat del que realment importava, hem buscant solucions per a fer gaudir a tothom i ho hem aconseguit, però, enguany, recuperem el nostre correfoc, el correfoc tal i com tothom el recorda. Un correfoc amb inici d’angoixa i tensió, un correfoc de saltar, ballar i córrer, un correfoc de gaudir la música de la banda tradicional i un correfoc on tothom mira el cel amb el piromusical”.

El grup posa en relleu la importància del perquè de totes les seves activitats: “Tot el que organitzem ho fem per a la gent, la volem gaudir amb nosaltres, és el perquè de tot el que fem. Com sempre diem i és el nostre eslògan: ‘el foc del Pirineu, l’essència de la Seu’. Així que esperem a tothom el proper dilluns 29 d’agost, a dos quarts d’onze de la nit, a la plaça dels Oms”.

Tota la informació i seguiment dels dies previs a l’actuació es pot veure a les xarxes socials del grup @diablesalturgell.