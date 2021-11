La nevada deixa les estacions d’esquí catalanes a punt per obrir aquest cap de setmana

La nevada de les darreres hores, concentrada especialment a partir dels 1.500 metres, ha beneficiat totes les estacions d’esquí del Pirineu català i, en pràcticament tots els casos, ha deixat el terreny a punt per iniciar la temporada. A més a més, el temporal encara no s’ha acabat i es preveu que deixi més neu, fins i tot en cotes més baixes. En algunes valls s’apunta que la precipitació sòlida pot arribar fins als 800 metres, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.

Pel que fa a les estacions d’esquí nòrdic, Tuixent-la Vansa ha anunciat aquest matí que ja obrirà els circuits aquest divendres mateix, 26 de novembre. Des del complex alturgellenc han assegurat que la nevada d’aquesta nit passada ha estat “monumental”, amb un gruix important, i que per això ja treballen a fons per tenir a punt les instal·lacions.

Des de Tot Nòrdic, paral·lelament, han confirmat que l’episodi ha arribat a les set estacions que en formen part i que totes elles també treballen per obrir com més aviat millor, si és possible aquest cap de setmana.

El mateix passa amb les estacions d’esquí alpí. Tal com ha fet Tuixent-la Vansa, Masella ha confirmat aquest dimecres al matí que obrirà les pistes demà passat, divendres. Tot i que la instal·lació cerdana havia produït neu per assegurar aquest inici i que ja tenia neu natural a les cotes altes, la nova nevada ha deixat tot el complex en unes condicions immillorables per arrencar d’aquí a poques hores.

Un aspecte semblant presenta l’estació veïna de La Molina, que de moment no ha confirmat la data d’obertura però que havia avançat la intenció de fer-ho aquest dissabte, dia 27. Una data en què també podrien obrir d’altres espais del Grup FGC, com són Port Ainé, Espot, Vallter i Boí Taüll. De la seva part, Vall de Núria té intenció d’arrencar el 4 de desembre, a l’inici del pont de la Puríssima.

A l’Aran, Baqueira Beret ja va anunciar ahir dimarts que, tal com tenia previst, obrirà els remuntadors a partir d’aquest dissabte. Ho van confirmar en el marc de la presentació de temporada que havien organitzat a Lleida. Finalment, al Solsonès, Port del Comte no ha anunciat de moment la data d’obertura, tot i que, com l’estació veïna de Tuixent-la Vansa, ha rebut una generosa nevada que li ha de garantir igualment una estrena imminent.

La nevada també ha arribat a Andorra, tot i que de moment hi ha estat menys abundant i s’ha concentrat principalment al sud del país. Malgrat això, les previsions meteorològiques apunten que pot seguir nevant fins al final d’aquesta setmana, cosa que ajudarà a incrementar els gruixos a tot el Pirineu.