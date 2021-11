La nevada deixa gruixos de 20 a 30 cm a les zones altes

La nevada que ha caigut en les últimes hores ha deixat gruixos destacats en algunes parròquies com els 20 de la Massana i Ordino, i en pobles com el Tarter i Encamp. Amb més o menys greu la neu s’ha repartit per tot el país i més enllà de les fronteres, cap al sud. Segons detalla el meteoròleg d’RTVA, Josep Tomàs, ha deixat entre 10 i 15 cm a les zones més baixes, uns 20 cm a parròquies altes i entre 25 i 35 cm a l’alta muntanya. “Una neu molt ben caiguda per a aquestes dates”, afirma.

Les precipitacions que aquest dilluns eren tímides en algun indret central s’han d’anar retirant als feus alpins en les hores vinents. El vent ara tindrà el protagonisme, “però anirà baixant d’intensitat”. La nevada afegeix Tomàs, “pot revifar únicament cap a l’extrem nord”. Desaconsella anar a l’alta muntanya pel risc que comporta la neu acabada de caure.

La neu sembla que ha vingut per quedar-se tot i que ens donarà una petita treva fins dijous. S’espera que es quedi a les zones mitjanes altes. Haurem d’estar pendents de les previsions del nostre home del temps.