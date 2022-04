La necessitat d’un coixí de lactància

El coixí de lactància és un accessori molt útil que ajuda tant al bebè com a la mare a col·locar-se de manera còmoda per a la lactància, d’aquí el seu nom.

Actualment, hi ha molts models de coixins en el mercat, però majoritàriament pertanyen a dos grans grups:

–Els que tenen forma de ferradura o mitja lluna : aquests són més pràctics per ser de menor grandària; no obstant això, no permeten altres funcionalitats que sí que tenen els del segon grup.

–Els que tenen forma allargada o de xurro : més voluminosos, però també poden utilitzar-se per a dormir durant l’embaràs.

Els avantatges de tenir un coixí de lactància són:

El bebè es manté ben recolzat quan no té encara força en el coll, i això li permet un millor agarri al pit.

quan no té encara força en el coll, i això li permet un millor agarri al pit. La mare també dona el pit en una posició més relaxada, i per això pateix menys tensions musculars tant en el coll, espatlles com en les lumbars, les quals queden protegides.

les quals queden protegides. Es descansa millor. Com hem comentat anteriorment, els de forma allargada permeten també poder dormir de costat còmodament.

Com hem comentat anteriorment, els de forma allargada permeten també poder dormir de costat còmodament. Alguns models contenen cordons que permeten tancar el coixí formant un niu, dins del qual es pot col·locar el bebè quan encara no se sosté per sí mateix.

Per a triar un bon coixí és imprescindible que compleixi les següents característiques: