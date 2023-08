La necessitat de ser diferents als altres

Omar El Bachiri. Psicòleg

Ser diferents als altres. Aquesta necessitat és característica de l’adolescència, una època on estem formant la nostra personalitat. Tenim les hormones revoltades i socialment no trobem el nostre lloc, aleshores, anem provant maneres de pentinats i de vestir diferents fins trobar la que ens defineix millor.

De la mateixa manera ens revoltem contra les regles i lleis socials perquè les trobem injustes, no s’adapten a la nostra manera d’interpretar el món. Volem imposar les nostres, però, com el nostre cervell encara no està desenvolupat del tot, no tenim les eines cognitives per a dur-ho a terme dialogant i ho fem escridassant o desobeint als adults. Fins aquí és del tot normal i, fins i tot, productiu, perquè és una manera més d’enfortir la frustració i, amb ella, la resiliència que, per cert, és la base per a estar allunyats dels trastorns mentals.

Però, malauradament, passada aquesta edat ja podríem estar parlant d’alguna mancança afectiva i no trobem millor manera de cridar l’atenció. -Vull ser diferent, però, només visiblement, és a dir, no estudiant, ni preparant-me professionalment -. És la necessitat de veure’s diferent en l’aspecte de comportament o físic, però, no en el cognitiu, que és el realment important donat que ens facilitarà el camí per a aconseguir-ho.

Aleshores, per a ser realment diferents hauríem de crear un imperi econòmic, llocs de treball, ser astronautes, etc. perquè hi ha poca gent així, la majoria tenim feines i ingressos econòmics similars. Per tant, no hi ha diferència entre nosaltres, tot i vestir, menjar i pensar de forma diferent.

Aleshores, la qüestió és que, si tots aquests adults que volen sentir-se diferent de forma física o quant a comportament pensarien igual si, de cop i volta, tota la societat ens comportéssim igual que ells? La cosa canviaria perquè ja no serien diferents, no? –serien un més de la societat–. Per tant i, per a acabar, la millor manera de destacar i ser diferents es aportant valor a la societat, ser un valor afegit i, per a aconseguir-ho, hem de treballar la ment.





