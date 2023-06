La natació andorrana deixa Malta amb un bon regust

Els xipriota Loukas Marinos i els germans Lomero, els tres amb la medalla de bronze (FAN)

Dues terceres places i medalla de bronze ex aequo per a cadascun dels germans Lomero (Tomàs i Bernat) en la final de la prova de 50 m papallona de la quarta i última jornada de la natació en la 19a edició dels Jocs dels Petits Estats d’Europa, Malta 2023.

Han competit els 6 representants d’Andorra: Nàdia Tudó, un or i un bronze; Tomàs Lomero, dos bronzes, un dels quals en relleu; Bernat Lomero, dos bronzes un dels quals en relleu; Patrick Pelegrina, un bronze en relleu, Kevin Teixeira, un bronze en relleu i Biel Cuen, sense cap metall.

La quarta jornada ha deixat un balanç de dues medalles i dues millors marques personals (MMP). ‘Bernat ha sortit fantàstic, espectacular. En els primers 10-15 m com un avió. Tomàs ha anat de menys a més, quan s’ha refet de seguida ha optat a les medalles’, explicava Alfonso Maltrana, entrenador, ‘estratega’ i director tècnic de la FAN, que també ha afegit: ‘els germans Lomero, juntament amb el nedador xipriota Loukas Marinos i el crono de 24,70 han aconseguit ser protagonistes d’una situació especialment anòmala en la natació: tres persones empatades a la centèsima per a un triple, triple empat en la mateixa posició del podi d’una prova’.

Teixeira i Cuen han disputat una emocionant final dels 400 m estils, on el júnior Teixeira, infatigable i esperonat per tota la delegació andorrana, que l’animava, ha finalitzat en el quart lloc amb un temps de 4:38,49 MMP, i 0,003 centèsimes de la medalla. Durant el transcurs de la prova ha quedat palès el potencial del relleu generacional amb l’infantil Cuen, mantenint el ritme en els dos primers estils i liderant la prova amb aparent facilitat en el parcial de l’esquena, per a finalment cedir l’avantatge durant els estils de força i potència física. 9è amb un temps final de 4:49,35 i MMP en piscina de 50 m. Biel té setze anys, Kevin, divuit anys, “el merescut guanyador, en té trenta anys”.

Patrick Pelegrina ha acabat 5è en la prova dels 50 m braça amb un temps de 28,76 en un altre resultat ajustat a 0,37 centèsimes de les medalles.

Maltrana: “Ha estat una final molt ràpida i competida. El primer ha nedat en 27 segons, que és molt ràpid! Tots, entre el segon i el cinquè han nedat en 28 segons”. Finalitza els Jocs amb un bronze i una millor marca personal.

Finalment, Nàdia Tudó, ha arribat 5a en la prova de 50 m braça amb un temps de 34,38. Acaba la seva partició en els Jocs amb un or, un bronze, tres millors marques personals i un rendiment destacat.