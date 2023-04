La natació andorrana competeix a Mallorca pensant en els Jocs de Malta

La representació de la natació andorrana a Palma de Mallorca (FAN)

Clou el 23è Campionat d’Espanya Open Absolut Astralpool i el 34è Campionat d’Espanya Júnior, en piscina de 50 m, organitzat per la RFEN, en col·laboració amb la Federació Balear de Natació i celebrat a la ciutat de Palma entre el 29 de març i el 2 d’abril del 2023, amb la participació rècord de 889 nedadors de 209 clubs, 17 comunitats autònomes i 6 països, en competició en la categoria Open.

Un campionat Absolut per clubs de nivell ‘selectiu’ i classificatori dels nedadors espanyols per a les grans proves internacionals d’aquesta temporada. Pel que fa als objectius esportius dels nedadors andorrans, el campionat representa un dur tràmit i un esdeveniment preparatori per a la primera gran fita de l’any, els Jocs dels Petits Estats de Malta.

Han participat els Absoluts Bernat Lomero (tres proves), Tomàs Lomero (quatre proves) i Patrick Pelegrina (quatre proves), tots tres del CN Lleida i el Júnior Kevin Teixeira (tres proves), que ha competit amb llicència FAN, sota l’atenta mirada i supervisió tècnica d’Alfonso Maltrana.

També ha competit la incombustible Mònica Ramírez (una prova) —retirada de la competició internacional per Andorra— del CN Barcelona.

Teixeira ha competit en les proves de 200 m, 400 m i 800 m lliures del campionat Júnior. En la prova dels 200 m lliures, ha estat 25è amb un temps d’1:57,92; en la prova dels 800 m lliures, ha arribat 13è amb un temps de 8:36,84 i finalment en la prova dels 400 m lliures, ha fet 17è amb un temps de 4:09,62 segons.

Alfonso Maltrana, director tècnic de la FAN, ‘el balanç de competició de Kevin és positiu, però una mica agredolç’, confessa l’entrenador, ‘ha nedat en el seu temps i d’acord amb el rendiment que hem vingut a buscar: fer un campionat preparatori i guanyar experiència per a Malta.

Teixeira, amb cada prova, progressa i madura les diverses facetes de la competició. Veig com entrena i sé que les marques i llocs de classificació no reflecteixen bé el seu potencial, té un futur prometedor el que em fa pensar que podria arribar a ser un gran competidor’.

Sobre el rendiment dels nedadors Absoluts, Maltrana ha afegit: ‘en general tots han nedat més de pressa i han competit bé. Bernat, ha estat Finalista A i Patrick, Finalista B, per la seva banda Tomàs s’ha quedat a poques centèsimes de participar en la final de 50 m papallona’.

En l’àmbit esportiu, Bernat Lomero, ha competit en les proves 50 m i 100 m papallona i en la prova de 50 m lliures. Ha accedit a la Final A de la prova de 50 m papallona on ha acabat 8è amb una marca de 24,69 segons. Patrick Pelegrina ha participat en les proves de 50 m, 100 m i 200 m braça i en la prova de 50 m esquena. Ha competit en la Final B dels 100 m braça on ha acabat 15è, amb un temps classificatori d’1:04:51 segons.

Per la seva banda, Tomàs Lomero, ha nedat les proves de 50 m i 100 m lliures i les de 50 m i 100 m papallona i Mònica Ramírez ha participat en la prova de 50 m esquena.