La música pirinenca, protagonista, divendres, al Festival Tradicionàrius 2026

El Festival Tradicionàrius, que organitza cada any a Barcelona el Centre Artesà Tradicionàrius (CAT), dedica de manera especial l’edició 2026 als Pirineus. La música tradicional pirinenca, de les diferents valls i països que conformen la serralada, centra el gruix principal de la programació d’enguany, que ja començar el mes passat i que s’allarga fins al 27 de març.
El Festival Tradicionàrius 2026 va començar el 13 de gener amb una actuació de l’Orquestra de Músiques d’Arrel de Catalunya. I la mateixa setmana, el dia 16, l’Orquestra de les Colònies de l’Escola Folk del Pirineu va oferir un concert al recinte del CAT, ubicat al bell mig de la vila de Gràcia. El dia següent es va fer la quarta edició de la Nit de Sant Antoni, que en aquest cas es dedica cada any de manera especial a la música de Mallorca, on el 17 de gener és una de les dates més assenyalades de l’any.
També el mes passat, el 23 de gener es va fer un homenatge pòstum al músic Jordi Fàbregas, que havia estat membre del grup El Pont d’Arcalís, dins el qual va fer una tasca cabdal en la recuperació de la música tradicional del Pirineu, al costat dels altres membres d’aquesta formació. Fàbregas, nascut a Sallent (Bages) el 1951, va morir el gener de 2021 i, per tant, aquest reconeixement coincidia amb el cinquè aniversari del seu traspàs. D’altres activitats del primer mes del festival han estat un concert del Gran Conjunt d’Arrel de l’ESMUC i un tast i nit de glosa.
Actuacions de La Sonsoni i Tapia eta Leturia
La programació de febrer va començar amb un concert del violinista i guitarrista basc Arkaitz Miner i el violoncel·lista català Quico Pugés, i el passat dia 8 hi va actuar el duet del Baridà La Sonsoni, format per Pep Lizandra i Elias Porter. Més recentment, divendres passat dia 20, el CAT va acollir l’actuació d’un dels emblemes actuals de la música tradicional basca: Tapia eta Leturia, format per l’acordionista Joseba Tapia i per Xabier Leturia a la pandereta. Els dos músics han actuat a la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu en diverses ocasions, incloent l’edició del 50è aniversari, aquest estiu passat. El dia següent, dissabte, va ser el torn dels conjunts Aixopluc, La Viu-viu i Saltoka.
El Pirineu català tornarà a ser protagonista del cartell aquest divendres, 27 de febrer (20.30 h), quan a l’escenari del CAT de Gràcia hi actuarà el grup Sorguen, format pels acordionistes Pepón Vilarrubla i Erika Weigand i el guitarrista Ernest Pipó. I dissabte dia 28, al llarg del dia (10-19 h), es farà un monogràfic d’instruments d’inxa del Pirineu, amb la participació de Gaiteros de Estella, Pierre Rouch, Els joglars, Sergi Llena, Punt de Malura i Els Vernets.
Pel que fa al mes de març, a banda d’altres propostes de diferents orígens, divendres 13 de març (20.30 h) el CAT acollirà un concert d’Artur Blasco i Cati Plana, que continuen amb el seu projecte de divulgació de la música tradicional i el cançoner dels Pirineus. En aquesta vetllada també hi prendrà part el duel folk Ballaveu. El dia següent, 14 de març, actuaran Violinaires i Clica Dròna. I el dia 15, es podrà veure l’espectacle ‘La balada d’en Solé Sugranyes’, en una nova adaptació creada per a commemorar el 50è aniversari de l’assassinat del militant anarquista Oriol Solé Sugranyes, que va morir per trets de la Guàrdia Civil el 6 d’abril de 1976, a Auritz (Navarra), quan intentava fugir per la frontera en un moment en què la dictadura militar encara era vigent, pocs mesos després de la mort de Franco. Solé Sugranyes està enterrat al cementiri de Bor, al municipi de Bellver de Cerdanya. El muntatge, en col·laboració amb el festival Barnasants, l’interpretarà un conjunt musical encapçalat per Carles Belda i Núria Andorrà.
Cloenda amb l’Orquestrina Trama
Ja a la recta final de la programació, el 21 de març (20.30 h) actuaran els occitans Trucs, un duet del Bearn que en la seva música hi evoca la tradició de la transhumància als Pirineus, amb els ritmes de la música de ball de Gascunya.
I, per a acabar, el 27 de març (20 h) es farà la cloenda del festival amb una cercavila a càrrec de colles culturals de Gràcia, que culminarà amb un concert de l’Orquestrina Trama, grup tradicional de l’Alt Urgell i la Cerdanya format per Ivan Caro, Núria Llobet, Liv Hallum, Ivan Garriga, Marc Figuerola, Mònica Roca i Boris Pi.