La música marca el ritme de les activitats del Museu Carmen Thyssen Andorra al mes de març

Cartell del MCTA anunciant les activitats del març (MCTA)

El Museu Carmen Thyssen Andorra presenta el seu calendari d’activitats del mes de març de 2023 amb una oferta que acosta a tots els públics a gaudir de l’exposició KHRÔMA. L’univers emocional del color. Entre les propostes, destaquen la presentació de la Banda Sonora Original creada exclusivament per a l’exposició de la mà del seu compositor Oriol Vilella i les activitats familiars, amb la creació de mòbils o la reivindicació de la figura de la dona artista contemporània.

Pels dies 4 i 5 de març, l’equipament convida a conèixer un dels artistes més celebres del panorama pop novaiorquès dels anys seixanta: “Keith Haring”. El taller estarà inspirat en les formes acolorides que utilitzava Haring per a pintar els seus murals urbans. Les famílies podran recrear les seves il·lustracions i motius en moviment, tot utilitzant els colors complementaris.

Aprofitant la proximitat amb el dia de la dona, el 8 de març, el dissabte 11 i diumenge 12 de març hi haurà l’activitat familiar “les dones artistes d’avui en dia”, que aprofundirà en la creació artística femenina gràcies a l’exemple de Yayoi Kusama. L’artista japonesa ha revolucionat el panorama contemporani gràcies a les seves divertides i eclèctiques creacions. Durant la sessió, s’animarà a les famílies a endinsar-se a l’univers “puntillista” de Kusama, utilitzant els puntets de colors sobre dibuixos de carabasses.

Els dies 18 i 19 de març es descobrirà l’escultura mòbil i l’art cinètic. De la mà de Manuel Marin, un dels artistes presents a l’actual mostra Khrôma, el taller “construeix el teu mòbil” buscarà despertar l’interès per la creativitat i l’art en moviment, adaptat a totes les edats.

El dijous 23, a les 19 hores, el compositor andorrà Oriol Vilella iniciarà el cicle de conferències amb la presentació de la Banda Sonora Original creada exclusivament per a l’exposició Khrôma. Aquesta és una de les novetats més importants amb les que compta l’actual mostra expositiva i que ha estat fruit de la col·laboració amb la Fundació ONCA. Segons Teresa Areny, Cap de projectes de l’equipament i Cap de producció de la Fundació ONCA, “la unió entre art i música es comença a consolidar com un dels trets diferencials de l’equipament museístic andorrà i des de les dues fundacions volem reforçar la idea de continuar treballant per a potenciar diferents mirades al voltant d’un fet artístic, i oferir al públic noves emocions entrellaçant l’oïda i la vista.”

Durant la conferència, Vilella explicarà el seu procés d’inspiració i la creació dels sis temes musicals que s’integren a les audioguies de l’exposició. Segons l’autor, “la composició d’aquesta peculiar banda sonora ha estat un repte des del primer minut. L’encàrrec intenta amplificar les sensacions dels assistents a l’exposició i, per aquest motiu, he buscat abstraure’m i fer que els quadres em suggerissin textures sonores, estats d’ànim, instrumentacions i estructures”. El resultat d’aquest treball també es pot trobar a Spotify i en suport físic, a la venda a la botiga del Museu Carmen Thyssen Andorra en format CD editat per la discogràfica SEMM.

L’Activitat és gratuïta i oberta al públic a partir de 12 anys amb reserva prèvia.

Finalment, el 25 i 26 de març, l’activitat “La BSO de les obres” estarà inspirada per la mateixa Banda Sonora Original Khrôma i proposarà el repte a les famílies de pintar les peces musicals segons les emocions que els inspirin.

Els interessats en participar en les activitats programades a l’espai EduCarmen podran escollir entre diferents sessions sota reserva prèvia i amb un aforament limitat. Cal destacar que els infants menors de 12 anys han d’estar sempre acompanyats d’un adult durant les activitats familiars.





PROGRAMA D’ACTIVITATS MARÇ 2023

4 i 5 de març: KEITH HARING I ELS COLORS

Taller de colors complementaris i Keith Haring

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h





11 i 12 de març: LES DONES ARTISTES D’AVUI EN DIA

Taller de dones artistes contemporànies

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h





18 i 19 de març: CONSTRUEIX EL TEU MÒBIL

Taller de mòbils a l’estil de Manuel Marin

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h





23 de març : CICLE DE CONFERÈNCIES

Conferència a càrrec d’Oriol Vilella i la BSO KHRÔMA en col·laboració amb la Fundació ONCA

Activitat gratuïta

A les 19 h

Sala d’exposicions MCTA

Oberta a tothom, edat recomanada mínim 12 anys





25 i 26 de març: LA BSO DE LES OBRES

Taller art i música, amb la BSO de KHRÔMA

Activitat familiar a partir de 4 anys

Tots els menors de 12 anys hauran d’anar acompanyats d’un adult

Sessions dissabte: 11.30 h, 12.30 h, 16 h i 17 h

Sessions diumenge: 11 h i 12 h

Inscripcions gratuïtes

Reserva a: reserves@mcta.ad / tel.: 800 800