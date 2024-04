La música com a teràpia hospitalària

Un quiròfan de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Foto: ATV

La música com a element curador. Aquesta és la proposta que ha presentat l’hospital dins del projecte d’humanitzar la unitat de cures intensives. Fan una crida als músics del país perquè hi participin. A través del llenguatge universal de la música es vol ajudar a millorar l’estat d’ànim dels pacients i reduir l’estrès i l’ansietat. En aquests anys s’han fet algunes sessions i la resposta, tant de pacients com de familiars, ha estat molt bona, i per això volen que tingui continuïtat.

Ara bé, un dels problemes que s’han trobat és la manca de músics del país, per aquesta raó des de l’hospital fan un crida per a poder fer almenys una sessió al mes. En aquest sentit, ja hi treballen l’Associació música per viure Judit Ribas i la de músics d’Andorra i pensen que és factible.

El projecte agrada molt, i per això, tot i que d’entrada estava pensat per a pacients amb molta durada a l’UCI, que poguessin patir deliris, ara s’ha parlat amb altres unitats de l’hospital per a participar-hi conjuntament. De fet, una de les propostes que han recollit és al de fer sessions en grup.

D’altra banda, el cap de l’UCI, Mario Alfaro, ha assegurat a AndorraDifusió que tenen una bona situació pel que fa a recursos humans i que continuen fent millores a la unitat per a poder-la “humanitzar més.”