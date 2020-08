La mudança a la nova Seu de la Justícia estarà enllestida a final de setembre

Els treballs de trasllat fins a la nova Seu de la Justícia costaran prop de 80.000 euros i haurien d’estar enllestits a final de setembre. Per tant, a partir d’octubre hi podria haver la marxa definitiva des de les dependències actuals.

El Govern ha adjudicat els treballs de desmuntatge, trasllat i muntatge de mobiliari i embalatge i trasllat de material des de les dependències actuals fins a la nova Seu de la Justícia. El seu cost serà de 77.850 euros i el 30 de setembre hauria d’haver-se acabat, segons indica el decret publicat al BOPA d’aquest dimecres.

Cal tenir en compte que s’han de traslladar a la nova seu 150 persones, xifra que inclouria personal i material del Consell Superior de la Justícia ubicat a l’edifici de la Cambra de Comerç. Les obres d’aquesta infraestructura van estar enllestides fa uns mesos però hi ha hagut un retard pel confinament.

Selecció per a dues places de fiscal adjunt

Per altra banda, el Consell Superior de la Justícia ha convocat les proves de selecció per cobrir dues places vacants de fiscal adjunt. El motiu és que les persones que ocupaven aquest càrrec han estat acceptades com a magistrades.