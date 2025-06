La Mostra Intercultural de la Seu canvia d’ubicació davant l’èxit de participació de la primera edició

Cartell de la 2a Mostra Intercultural (Aj. la Seu)

El proper diumenge, 8 de juny, la Seu d’Urgell celebrarà la segona edició de la Mostra Intercultural, jornada que es va celebrar l’any passat per primera vegada a la ciutat, i que té com a objectiu donar visibilitat a les diferents nacionalitats que conviuen al municipi. Com a novetat més rellevant d’enguany és que la mostra canvia d’ubicació respecte la primera, que va tenir lloc a la plaça del Pati Palau, per a celebrar-se al passeig Joan Brudieu.

Així ho ha explicat aquest migdia el regidor de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu, Jordi Mas: “després de l’èxit de participació i acceptació de la primera edició, que va fer petit el Pati Palau, en aquesta segona edició la Mostra amplia espai i passa a celebrar-se al passeig”.

Jordi Mas ha volgut subratllar en la presentació d’aquesta segona edició de Mostra Intercultural, aposta ferma de l’equip de govern municipal i organitzada per l’Àrea de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de la Seu que “aquest espai que hem creat demostra que és una molt bona experiència, tant per els persones nouvingudes com pels que som de la Seu de tota la vida, ja que esdevé un espai de convivència, d’interacció entre totes les persones que vivim al municipi”. Mas ha reblat que “ve molta gent d’altres països, això fa que siguem una societat molt diversa, és una realitat que passa a tot arreu del país i la Seu no és aliena a aquesta realitat. Per això, cal posar en valor aquests espais com és la Mostra Intercultural perquè facilita vincles i complicitats”.





Xerrada sobre convivència i cohesió social

La 2a Mostra Intercultural proposa una nova activitat que tindrà lloc divendres 6 de juny, sobre convivència i cohesió social sota el títol ‘Participació i cohesió, factors condicionants del progrés social’, que anirà a càrrec de Saoka Kingolo Luzolo, Màster en anàlisi política per la UOC, activista social i dinamitzador sociolingüístic, director del projecte ‘Xerrem’ de la Coordinadora d’associacions per la llengua catalana. Aquest acte, obert a tothom, tindrà lloc a les 19.30 hores, a la sala la Immaculada.





Una Mostra de 14 països

La 2a Mostra Intercultural de la Seu es desenvoluparà de les 11.00 a les 20.30 hores en ple passeig Joan Brudieu on hi haurà instal·lades diferents carpes i un escenari, on hi haurà la presència de 14 països que mostraran les seves cultures i costums. Així, hi haurà la presència de ciutadans i ciutadanes que conviuen a la Seu procedents de Colòmbia, Brasil, Argentina, Perú, Bolívia, Equador, República Dominicana, Veneçuela i Panamà, així com la Comunitat musulmana conformada pel Marroc, Algèria, Pakistan, Gàmbia i Senegal.

De la dotzena d’activitats programades, que són obertes a tots els públics, hi haurà un contacontes a la haima de l’ONG Pirineu amb el Sàhara, a càrrec de Montse Cayuela; i un taller de danses africanes (un exercici pràctic de convivència en la diversitat cultural) a càrrec de Saoka Kingolo, de la República Democràtica del Congo.

També es podrà gaudir d’una actuació musical en viu del Perú, amb Harumi Alegria; exhibició de cançons i balls típics argentins, a càrrec del grup folklòric ‘Los Argentinos’; exhibició de ball salsa colombiana, cançons i balls típics de Colòmbia amb vestits de la regió; música del Brasil, a càrrec de Julio Oliveira (veu) i Vitor Borges (piano); exhibició de ball de Bolívia, a càrrec de Tinkus; i l’actuació musical ‘Pura salsa’, a càrrec de Ronny Guerrero, cantant, acompanyat pel percussionista Esteban i el Dj Bastian Bass.

Durant tota aquesta jornada intercultural també es podrà gaudir d’una mostra gastronòmica on es podrà tastar menjars típics de diferents països.

A més a més, durant tot el dia hi haurà tallers de Henna i de trenes africanes.