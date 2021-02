La mostra de Joan Fontcuberta permet endinsar-se a l’Arxiu Nacional

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, juntament amb el cap de Govern, Xavier Espot, la subsíndica general, Meritxell Palmitjavila, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Majoral i la presidenta de la Fundació Reig, Deborah Ribas, han visitat l’exposició ‘Kintsugi’ de l’artista català Joan Fontcuberta. La mostra, que s’ha inaugurat aquest dijous a la tarda es podrà visitar fins al proper 2 de maig a sala d’exposicions temporals de la Fundació Reig

L’exposició recull un total de 38 obres de Fontcuberta que busquen “trobar què passa quan la foto es fa malbé pel pas del temps i el pacte amb la realitat es perd”, tal com ha explicat l’artista durant la inauguració.

La mostra permet reprendre el calendari expositiu del Govern, gràcies al conveni de col·laboració entre l’Executiu i la Fundació Reig, que a més permet reobrir un espai tancat al públic des de l’inici de la pandèmia. A més, i amb la voluntat que les arts de Fontcuberta puguin aportar un alt retorn per als artistes del país, s’ha organitzat de manera paral·lela un taller gratuït en el qual s’han inscrit un total de 13 artistes.

La voluntat del taller és conèixer i debatre les pràctiques arxivològiques com a metodologia per a l’art contemporani i la literatura. Com a resultat del taller, els participants podran incorporar, eventualment, contribucions a l’exposició. “L’objectiu és que els participants puguin sacsejar consciència per plantar una llavor i així poder continuar amb els seus propis projectes”, ha expressat Fontcuberta.

El ‘Kintsugi’ és una tècnica tradicional japonesa que consisteix a reparar peces de ceràmica trencades marcant les fractures amb fil d’or. Les cicatrius no són dissimulades, sinó emfasitzades com a testimoni de l’experiència soferta. Adoptant aquesta poètica, Fontcuberta proposa visitar els arxius fotogràfics a la recerca d’imatges malmeses: positius o negatius antics, deteriorats físicament o químicament, i que constitueixen un terreny on es barallen el temps i la memòria. Bona part del treball està realitzat in situ a l’Arxiu Nacional d’Andorra i es mostra per primera vegada al públic.