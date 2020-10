La Molina tanca una temporada d’estiu de rècord

La Molina ha registrat una de les temporades d’estiu més exitoses de la seva història i ha aconseguit rècord de visitants: gairebé 48.000 persones entre el 24 de juny i el 4 d’octubre, un 37% més respecte el mateix període de l’any passat. Malgrat obrir 15 dies més tard del que és habitual i les mesures de control de la Covid-19, l’augment del turisme de proximitat, les garanties sanitàries en les instal·lacions i l’àmplia oferta d’activitats a l’aire lliure de l’estació de muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), han consolidat l’estació com un destacat destí estival de turisme de muntanya.

La proposta estrella de La Molina ha estat el Telecabina Cadí-Moixeró, ja que aquest era el primer estiu que arribava al cim de la Tosa d’Alp (2.537 metres) i al seu mític refugi del Niu de l’Àliga. La gran acollida d’aquest transport s’ha vist reflectida en les 30.091 persones que l’han utilitzat. Entre passejants i usuaris del Bikepark ha tingut un 93% més d’afluència en relació al 2019. El fet d’arribar al punt més alt de l’estació permet al visitant estar en plena natura i gaudir de les magnífiques vistes de la Cerdanya, el Berguedà i el Ripollès i, en els dies clars, de Montserrat o el Montseny, des del punt d’observació panoràmic que s’ha instal·lat aquest estiu.

L’estació ha estat pionera aquest estiu en el procés de digitalització d’alguns dels seus serveis. Precisament, la venda anticipada en línia dels viatges amb el telecabina ha estat un element que ha facilitat l’augment d’usuaris.

El Bikepark de La Molina és un destí 100% MTB i gràcies al turisme de proximitat i a l’aplicació de mesures en matèria de seguretat i prevenció per a la pràctica d’aquest esport aquest estiu ha tingut un 29% més d’usuaris respecte a l’estiu del 2019. Els circuits renovats han permès que els practicants del descens en bicicleta gaudissin al màxim dels traçats. A més, enguany han pogut pujar per primer cop fins al Niu de l’Àliga per observar les vistes deixant la bicicleta a l’estació intermèdia, ja que la part alta està protegida i no és ciclable.

La Molina es prepara per a l’hivern

Un cop tancada la temporada d’estiu, La Molina es prepara per a l’obertura de la temporada d’hivern. Mentrestant, tant el refugi com el restaurant del Niu de l’Àliga estaran oberts els dissabtes, diumenges i festius així com també el Parc d’Aventura d’Altitud Extrem, del qual es podrà gaudir tots els caps de setmana i, de dilluns a divendres, amb reserva prèvia. Pel que fa als preparatius de l’hivern, aquestes darreres setmanes els equips de tècnics de l’estació estan fent el manteniment de pistes, remuntadors i producció de neu amb la previsió de tenir-ho tot a punt per a l’1 de novembre i obrir quan les condicions meteorològiques i d’innivació ho permetin.

Mesures de prevenció a les estacions de muntanya d’FGC

Durant aquesta temporada d’estiu, FGC ha vetllat per la seguretat tant de les persones usuàries del personal en la contenció de la pandèmia de la Covid-19. D’aquesta manera, s’han aplicat protocols seguint les indicacions de les autoritats sanitàries competents, que han permès oferir el servei amb les màximes garanties de seguretat per prevenir el contagi. També s’han aplicat mesures de prevenció i senyalització per preservar la salut de tothom basades en la higiene, la protecció i el distanciament social. En aquesta línia, FGC continuarà adoptant totes les mesures necessàries per garantir un servei segur als seus visitants.