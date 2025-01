La Molina recorda la figura de Pepeta Planas en el centenari del seu naixement

Imatge del Trofeu Pepeta Planas, aquest passat cap de setmana (FGC)

L’estació de muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), va acollir dissabte la 27a edició del Trofeu Memorial Pepeta Planas – Campionat de Catalunya de Màsters. L’edició d’enguany, organitzada per La Molina Club d’Esports (LMCE), és especialment emotiva ja que coincideix amb el centenari del naixement d’aquesta figura clau en la història de l’esquí femení català.

La cita va constar d’una prova de gegant (GS), seguint la tradició que combina la competició i la germanor. El Memorial és una de les curses de veterans més tradicionals del panorama de màsters de l’Estat espanyol. De fet, es tracta d’una de les carreres més antigues i importants del calendari d’aquesta categoria.

La jornada esportiva, a més, va finalitzar al nou espai aprèski “La Placeta”, on es van lliurar els premis i va continuar amb un refrigeri i animació musical.





100 anys del naixement de Pepeta Planas i Capdevila

El Govern català commemora aquest 2025 el centenari del naixement de Pepeta Planas Capdevila (Ripoll, 1925 – Barcelona, 2006). Planas va ser una pionera que va obrir camí per a les dones en un esport que, en aquell moment, estava dominat per homes. Amb una dedicació inigualable i una passió incansable per les muntanyes, va esdevenir un referent tant a nivell local com internacional, inspirant generacions de dones esquiadores.

Planas va destacar per la seva exitosa carrera esportiva plena de victòries en campionats de Catalunya i Espanya durant les dècades de 1940 i 1950. Malgrat les dificultats de l’època, amb esquís de fusta i sense remuntadors, va aconseguir un palmarès impressionant i va ser reconeguda com la primera monitora de l’Escola Espanyola d’Esquí. L’any 1991 va rebre el guardó de “Forjadors de la Història Esportiva de Catalunya”.

Va començar a esquiar a La Molina de ben jove i la seva trajectòria va estar marcada per la passió per l’esquí, que la va portar a competir a nivell internacional i a convertir-se en un referent per a les futures generacions d’esquiadores.

La seva perseverança i dedicació la van portar a competir a nivell internacional i a seguir participant en competicions de veterans fins a edat avançada. En reconeixement a la seva trajectòria, va rebre diversos homenatges i medalles.