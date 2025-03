La Molina organitzarà els Campionats d’Europa de Descens en BTT

Descens en BTT a La Molina (@lamolina)

La Molina organitzarà els Campionats d’Europa 2025 de Descens en BTT. El torneig continental d’aquesta especialitat de bicicleta de muntanya es podrà veure a l’estació cerdana els dies 1, 2 i 3 d’agost. Des de l’organització han avançat que l’esdeveniment aplegarà a la Cerdanya uns 500 esportistes procedents de 20 països i preveuen que “atraurà delegacions i aficionats de tot Europa”, de cara a “incentivar la pràctica esportiva i potenciar l’esport d’alt nivell” a més de “generar un important impacte econòmic i continuar desenvolupant el turisme esportiu sostenible”.

Amb l’organització del Campionat d’Europa es vol seguir potenciant el Bike Park de La Molina com a referent de la BTT. Durant els mesos d’estiu l’estació ofereix 12 circuits diferents de descens, que tenen com a punts d’inici el capdamunt del Telecabina Cadí-Moixeró (a 2.537 m) i la cota superior del telecadira de Cap de Comella. A través de 25 quilòmetres de recorreguts, els circuits uneixen la zona de la Tosa amb l’aparcament del Telecabina, passant per paratges de gran bellesa com Coll de Pal, el llac de la Molina o els boscos de pi característics de la zona. L’estació ja va ser pionera anys enrere a l’hora d’oferir activitats de muntanya més enllà de l’època d’esquí, amb la BTT com pilar principal de la campanya d’estiu, i ara vol seguir potenciant aquesta línia de cara a aconseguir atraure visitants durant gairebé tot l’any.

El Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya, el Consell Superior d’Esports (CSD) i Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) han expressat el seu suport al projecte organitzatiu, després que la Unió Europea de Ciclisme hi ha donat el vistiplau mitjançant la proposta que havia presentat l’òrgan estatal corresponent, la Federació Espanyola de Ciclisme. Des de les institucions en valoren “l’experiència organitzativa i bons serveis, accessos i ubicació”, que fan de La Molina “un lloc idoni per a albergar aquests campionats”.