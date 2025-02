La Molina obre tots els sectors de l’estació amb l’ampliació de l’Alabau

L’estació d’esquí de La Molina (Govern.cat)

El fred i les precipitacions en forma de neu de les darreres jornades han permès la recuperació de l’aspecte hivernal de l’estació d’esquí i muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Aquesta bona situació, sumada a la constant feina dels equips tècnics de pistes, permet ampliar el nombre de quilòmetres esquiables de l’estació gironina.

La Molina registra actualment gruixos de neu de fins a 60 cm a les cotes altes. I ja té oberts tots els sectors de l’estació gràcies a l’ampliació del sector de l’Alabau. Amb aquest nou accés, les persones usuàries podran lliscar per 32 pistes i recórrer fins a 33 quilòmetres esquiables. A més, estaran en funcionament 10 remuntadors per a facilitar la mobilitat dels visitants.

Alhora, estan obertes les zones de l’Snowpark i el Funpark, i activitats com el Parc d’Aventura als arbres. A més, el Centre d’Esport Adaptat (CEA), que ofereix activitats plenament adaptades i accessibles a les persones amb discapacitat, funciona a ple rendiment.

Per a acabar el dia d’esquí, l’estació ofereix cada dissabte l’aprèski a La Placeta, un espai amb gastronomia local, beguda i música en directe. Situada al costat del Telecabina, és un lloc perfecte per a relaxar-se, prendre alguna cosa i gaudir de l’ambient i bona companyia.

Pel que fa referència a la gastronomia i per a agafar forces, estaran en funcionament tots els punts de restauració de l’estació, com la Braseria Alabau, les renovades unitats del restaurant El Bosc i el refugi Niu de l’Àliga, l’Autoservei Telecabina, així com també la Cafeteria Costa Rasa.





Obertura del domini esquiable Alp2500

La Molina i Masella formen actualment un dels dominis esquiables més grans dels Pirineus de la mà d’Alp2500. Ja des d’aquest passat cap de setmana, les persones visitants tenen al seu abast fins a 75 quilòmetres i 71 pistes, sumant les obertures d’ambdues estacions.

Aquest domini està connectat per mitjà del Telecabina Cadí-Moixeró que cobreix, en només 20 minuts els gairebé tres quilòmetres que separen l’aparcament del Telecabina, de la cota 2.537, a la Tosa d’Alp.