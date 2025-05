La Molina: Obertura d’inscripcions del Campionat d’Espanya i el Campionat d’Europa de Descens

L’estació de la Molina, a punt per a ser l’epicentre del descens en BTT (Ocisport)

La Molina es convertirà en el centre d’atenció de tots els aficionats i corredors del ciclisme de muntanya de Descens (DHI). No és la primera vegada que acull un gran esdeveniment continental: el 1999 ja va ser seu del Campionat d’Europa de Descens, consolidant la seva tradició i experiència en l’organització de proves de màxim nivell. L’estació catalana es posiciona així com una destinació ideal per a la pràctica d’aquesta modalitat amb l’acollida de tres proves de primer nivell competitiu: Campionat d’Espanya -del 18 al 20 de juliol; aquesta data també integrarà el Campionat de Catalunya- i el Campionat d’Europa – de l’1 al 3 d’agost, per a elit, junior, youth i masters.

Les inscripcions s‘han obert aquest mateix dijous, 22 de maig, per al Campionat d’Espanya a través de la plataforma de la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC); mentre que els participants del Campionat d’Europa podran inscriure’s a partir del dimecres, dia 28 maig.

El Bike Park de la Molina serà la capital europea del Descens durant aquest estiu. Inaugurat el 2002, va ser el primer bike park de la península ibèrica i ha evolucionat fins a convertir-se en un referent pels amants del DH. L’estació es prepara per a acollir un certamen que atorgarà el maillot als millors descenders d’Espanya i que, al mateix temps, serà el millor banc de proves pel Campionat d’Europa, que vestirà amb el maillot de campió continental al guanyador de la prova.

La Real Federación Española de Ciclismo ha atorgat l’organització de la competició a la Federació Catalana de Ciclisme i a l’estació de la Molina, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), amb l’execució tècnica per part d’Ocisport.

La Molina ha preparat una pista per a oferir un recorregut al nivell del certamen i amb unes instal·lacions i entorn ideals per a gaudir tant de la competició com de tota l’oferta d’activitats que ofereix l’estació.

El recorregut té 2,3 km i 450 m de desnivell en un escenari que farà que els millors corredors rasquin segons al crono per a buscar el millor temps i convertir-se en el millor corredor nacional i europeu de la disciplina.

El Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya lideren el suport institucional per a l’organització d’aquests campionats.

El Consell Superior d’Esports (CSD), òrgan dependent del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, la Conselleria d’Esports i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, coincideixen en què l’organització d’aquests Campionats d’Europa reforçarà el posicionamient d’Espanya i Catalunya com a capital idònia per a la pràctica de la BTT i com a destinació de referència en ciclisme i esports de muntanya.

La celebració del campionat reunirà a uns 500 esportistes procedents de 20 països, atraurà a delegacions i aficionats de tota Europa, incentivarà la pràctica esportiva i potenciarà l’esport d’alt nivell. A més, generarà un important impacte econòmic i permetrà continuar desenvolupant el turisme esportiu sostenible.