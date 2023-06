La Molina inicia la temporada d’estiu amb molts atractius

El telecabina Cadí-Moixeró (Govern.cat)

La Molina ha iniciat la temporada d’estiu aquest cap de setmana amb una àmplia proposta per a practicar esport i gaudir d’activitats de muntanya. L’estació situada a cavall de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà obrirà ja diàriament a partir del 24 de juny fins al primer cap de setmana de setembre dels dies 2 i 3. Després d’aquesta data, obrirà els dies 9, 10 i 11 de setembre i caps de setmana fins a l’1 d’octubre.

Natura per a tothom

Una de les activitats principals de l’oferta turística a l’aire lliure de la Molina és el passeig panoràmic amb el telecabina Cadí-Moixeró, que ofereix un passeig singular fins al refugi Niu de l’Àliga, situat a 2.537 metres. Un cop allà, les persones visitants poden gaudir de les vistes panoràmiques i realitzar els circuits de senderisme i interpretació: el circuit de la natura i el circuit de les mines, senyalitzats pel Parc Natural del Cadí-Moixeró. Aquests circuits també els poden realitzar amb guies que els ajudaran a conèixer millor la flora i la fauna. A més, juntament amb el Parc, el passat estiu es va inaugurar un mirador panoràmic al cim sud de la Tosa d’Alp des d’on observar les tres comarques de influència.





Bike Park amb circuits de cross country, enduro i descens

Les persones que vulguin practicar BTT tant de descens, enduro, cross country i ebikes, ho podran fer al Bike Park de la Molina, el més gran de Catalunya. Compta amb 12 circuits de descens per a riders de tots els nivells, un circuit de cross country i el divertit wood park. Un total de 25 km de recorregut que uneixen la zona de la Tosa amb l’aparcament del Telecabina i que passen per paratges de gran bellesa com el Coll de Pal, el Llac de la Molina o els boscos de pi negre característics de la zona. És un espai de referència de la BTT i els ciclistes que ho vulguin també poden pujar fins al Niu de l’Àliga per a gaudir de les vistes deixant la bicicleta a l’estació intermèdia del telecabina.

Fins al 30 de juny, el forfet de temporada de Bike Park es pot adquirir a un preu en promoció de 156,50 euros per a adults i 129 euros per a infants a la botiga online de l’estació. La Molina és també punt de pas i d’arribada de múltiples rutes per als que prefereixen practicar el cicloturisme de carretera convertint-se en un centre integral per a la pràctica del ciclisme en gran part de les seves modalitats.





Activitats en família

L’estació disposa d’una àmplia varietat d’activitats d’estiu per a tots els gustos i edats, on gaudir d’un dia en plena natura. Una passejada panoràmica en el Telecadira Cap de Comella, la piscina climatitzada, el parc d’aventura als Arbres, el tubbing, el circuit d’interpretació de fauna, disc golf, els llits elàstics i el jumping, quads, són algunes de les activitats que trobaran els usuaris a l’estació. A més, es pot gaudir dels serveis de restauració de l’Alabau, El Bosc i el Refugi Niu de l’Àliga. Una visita divertida i entretinguda per a tothom.

La Molina és també una de les instal·lacions més avançades pel que fa a recursos per a visitants i esportistes amb discapacitat. El Centre d’Esports Adaptat (CEA) ofereix activitats adaptades i accessibles com ara el descens en BTT, les rutes per a bicicletes o el Parc d’Aventura als Arbres.

Pioners en transformació digital, FGC Turisme ofereix avantatges a través del Club PiriNeu365, una eina que afavoreix la desestacionalització amb un programa de fidelització amb avantatges exclusius per a tots els usuaris dels equipaments turístics del grup, com l’accés a descomptes i sortejos o la participació en esdeveniments únics. De fet, durant el cap de setmana d’obertura es va convidar a més d’una cinquantena de membres del club a passar un dia d’estiu a la Molina per a conèixer de primera mà les principals activitats d’estiu.