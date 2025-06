La Molina estrena temporada d’estiu amb el Bike Park com a protagonista

El Bike Park de La Molina és el més gran de Catalunya (Govern.cat)

L’estació de muntanya de La Molina, a la Cerdanya, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), obre la temporada d’estiu aquest cap de setmana, 14 i 15 de juny, i reobrirà diàriament al públic del 21 de juny al 7 de setembre. Durant el mes de setembre s’hi podrà accedir durant tots els dissabtes i diumenges, així com també els dies 11 i 12, i finalitzarà la temporada el cap de setmana del 4 i 5 d’octubre.

Campionat d’Europa de Descens en BTT (DHI)

La Molina es prepara per a ser l’epicentre del ciclisme de muntanya de l’1 al 3 d’agost, quan acollirà el Campionat d’Europa de Descens en BTT (DHI) de la Unió Europea Ciclista (UEC). Aquesta prestigiosa competició reunirà prop de 500 riders d’elit de més de 20 països europeus, incloent destacats esportistes espanyols com Ángel Suárez, Daniel Castellanos i Julia Barthe, que competiran al reconegut Bike Park de La Molina. Aquesta instal·lació, amb més de 20 anys d’història i 13 circuits, habilitarà un traçat especialment dissenyat per a l’ocasió per a garantir un espectacle d’alt nivell en l’entorn natural del Pirineu català.

El Govern d’Espanya i la Generalitat de Catalunya lideren el suport institucional per a l’organització d’aquests campionats. El Consell Superior d’Esports (CSD), òrgan dependent del Ministeri d’Educació, Formació Professional i Esports, el Departament d’Esports i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya coincideixen que l’organització d’aquests Campionats d’Europa reforçarà el posicionament d’Espanya i Catalunya com a enclavament idoni per a la pràctica de BTT i com a destí de referència en ciclisme i esports de muntanya. Per a La Molina suposa una nova oportunitat per a mostrar al món l’espectacular Bike Park i aprofitar l’expertesa que té l’estació en l’organització de proves de màxim nivell.

La cita esportiva, a més, tindrà un important impacte econòmic, esportiu i mediàtic per al territori cerdà. Al juliol, l’estació gironina també serà l’escenari del Campionat de Catalunya i Espanya de descens (DH), els dies 18, 19 i 20.

Aquí, més informació sobre les novetats, activitats i serveis per a aquest estiu a La Molina.