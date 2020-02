L’estació de La Molina, situada entre les comarques de la Cerdanya, el Ripollès i el Berguedà, ho té tot a punt per acollir, un any més, la Copa del Món d’IPC (Comitè Paralímpic Internacional) d’snowboard per a persones amb discapacitat. Aquest fet no hauria estat possible si les instal·lacions de l’estació d’esquí no estiguessin plenament adaptades i fossin accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. És per aquest motiu que La Molina aposta per la inclusió oferint diversos serveis per a persones amb discapacitat i sobretot acollint una competició mundial de gran nivell.

Els esportistes internacionals competiran els dies 2 i 3 de març del 2020 en la modalitat de Snowboard Dual Banked Slalom (DBSL) a la zona del Torrent Negre de La Molina. És el primer cop que es realitza una prova d’aquesta modalitat a tot el món. Aquesta és la segona temporada consecutiva que l’estació d’esquí dels Pirineus acull una Copa del Món d’IPC en la modalitat de Banked Slalom i enguany amb la novetat que serà en format Dual (2 esportistes baixant alhora en paral·lel).

La Molina té llarga tradició en curses IPC, ja que va ser la seu dels Mundials de Para Snowboard IPC l’any 2015 i dels Mundials d’Esquí Alpí IPC el 2013. També ha organitzat Copes del Món IPC, pràcticament cada temporada fonamentalment d’snowboard. Aquest interès en esdeveniments esportius per a persones amb mobilitat reduïda ha permès a l’estació fer les inversions necessàries per a convertir les seves instal·lacions en plenament accessibles i adaptades a turistes amb discapacitats.

A l’espera de confirmació definitiva dels equips internacionals participants per a l’edició d’enguany de la Copa del Món IPC de Parasnow, la passada temporada hi van ser presents 13 països i es preveu superar aquesta xifra enguany.

Estació pionera en adaptar les instal·lacions

La Molina disposa d’instal·lacions molt avançades i amb recursos accessibles per a esportistes amb mobilitat reduïda, fet que li ha permès ser una de les tres estacions d’esquí de Catalunya reconeguda per l’Agència Catalana de Turisme (ACT) com iniciadora de l’esport i del turisme adaptat. En aquest sentit també va obtenir un premi IAKS, premi d’arquitectura per a instal·lacions esportives avançades de l’Associació Internacional per Instal·lacions Esportives i Recreatives, per al disseny i funcionalitat de les instal·lacions esportives adaptades.

En aquest sentit ofereix diverses infraestructures que resulten imprescindibles per aquells usuaris amb mobilitat reduïda: places d’aparcament adaptades, lloguer de material específic per a diferents tipus de discapacitat, fàcil accés als diferents llocs de restauració així com lavabos adaptats per entrar amb cadira de rodes.

A banda d’aquestes prestacions, també destaquen les entrades a remuntadors adaptades, com per exemple, a la zona del Bosquet que destaca per tenir un remuntador adaptat amb una àmplia extensió de la cinta que dota als esportistes de més seguretat i equilibri.

A les instal·lacions també se li afegeix un servei primordial, el Centre d’Esport Adaptat. En aquest espai es permet que persones amb alguna discapacitat puguin gaudir de la neu per practicar algun esport d’hivern o bé o per fer turisme adaptat.

Algunes de les activitats turístiques adaptables destacables són les bicicletes de muntanya adaptades (BTT), l’skikart, el tàndem esquí, esquí per a discapacitats visuals o la modalitat 4 Empremtes, on s’usen dos esquís i dos estabils. O bé activitats turístiques com el parc d’aventura o viatges en telecabina que fan de La Molina una estació referent en instal·lacions i serveis inclusius.