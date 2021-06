La Mobile Week la Seu aposta per una programació inclusiva i per a públic especialitzat i empresarial

Aquest dilluns s’ha presentat la Mobile Week la Seu d’Urgell que se celebrarà els dies 9, 10 i 11 de juliol a la capital de l’Alt Urgell. La roda de premsa de presentació d’aquest esdeveniment que s’inclou a la Mobile Week Catalunya 2021 ha anat a càrrec de l’alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, i del regidor d’Innovació Tecnològica de l’Ajuntament urgellenc, Joan Llobera, acompanyats del CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, i la directora general de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya, Joana Barbany, que ho han fet de manera telemàtica, des de Barcelona i des Sant Cugat del Vallès, respectivament.

La Mobile Week la Seu d’Urgell presenta una programació inclusiva que aglutinarà durant tres jornades la gran majoria d’accions TIC que es venen portant a terme des de diferents institucions de la ciutat, que van des de la vessant social i educativa com el Punt Òmnia i centres d’educació primària com les escoles Mn. Albert Vives i La Valira, passant també pel món empresarial i tecnològic com el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu (CETAP) i l’Associació d’Empresaris de l’Alt Urgell (AEAU). Així ho ha avançat l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, que ha volgut remarcar que “no és una casualitat que tingui lloc a la Seu d’Urgell, sinó que és el resultat de molts anys d’apostar per les noves tecnologies en molts àmbits de la ciutat i la comarca”. En aquest sentit, l’alcalde de la Seu d’Urgell ha afegit que “la Mobile Week és un reconeixement de l’Ajuntament i de la ciutat a totes les persones i institucions que hi estan apostant des de fa tant temps, i alhora recollir el seu guant i apostar per a les noves tecnologies com a projecte de present i de futur per a lluitar contra el despoblament i l’atur, especialment juvenil i femení”.

Fàbrega també ha ressaltat poder comptar en aquesta Mobile Week la Seu d’Urgell amb la complicitat del Principat d’Andorra “per a fer front comú a l’hora de fer arribar les TIC al Pirineu”.

Per la seva part, el CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, ha lloat tant la participació com la programació de la Seu d’Urgell a la Mobile Week Catalunya que “recull el plantejament de portar les Noves Tecnologies al territori i compartir aquesta capitalitat, per tal d’evitar l’escletxa digital, ajudar a millorar les nostres empreses i integrar a tota la ciutadania a través de la tecnologia”.

Al seu torn, Joana Barbany, directora general de Societat Digital del Departament de Polítiques Digitals de la Generalitat, ha subratllat la importància que té la tecnologia per ajudar al creixement econòmic de les empreses de cada territori, i alhora ha elogiat la programació intergeneracional i inclusiva que presenta la Mobile Week la Seu d’Urgell.

Tant Carlos Grau com Joana Barbany han volgut animar a tota la ciutadania urgellenca a participar en les diferents activitats que hi ha programades a la Mobile Week la Seu d’Urgell, “la tecnologia pot ser un gran aliat per a tothom”, han afirmat. Ambdós han destacat que la programació de la Seu d’Urgell és de les més atractives de les diferents seus Moble Week Catalunya.

Tecnologia per a la ciutadania

La Mobile Week la Seu d’Urgell tindrà lloc del 9 a l’11 de juliol (de divendres a diumenge) i sota el lema ‘Tecnologia per a la ciutadania’ compta amb una programació amb diferents temàtiques, adreçada a tot tipus de públic, des d’infants, gent gran, famílies i persones amb necessitats funcionals, així com a professionals del sector i a empreses. Oferirà un total de 17 activitats, totes gratuïtes, 16 conferenciants experts i ofereix més de 565 places disponibles que s’obriran el pròxim dijous 17 de juny a partir de les 9 del matí. Les inscripcions es podran fer a:https://mweek.com/

La ‘setmana’ s’iniciarà divendres 9 de juliol amb la 1a Trobada empresarial: Networking+Empresa que tindrà lloc a partir de les nou matí al CETAP. En aquesta primera jornada hi haurà un total de 3 diàlegs (Ciberseguretat a l’empresa, R+D+I, aposta per les TIC i Tecnologia 5G), i 2 tallers (Ecoturisme urbà amb codis QR i robòtica educativa).

Diàleg inaugural: Mr. Hand Solo

Dissabte 10 i diumenge 11 de juliol, la Mobile Week la Seu d’Urgell tindrà lloc íntegrament a la sala Sant Domènec. Dissabte a les deu del matí tindrà lloc el diàleg inaugural que anirà a càrrec de David Aguilar, el protagonista del documental Mr. Hand Solo, el jove andorrà amb arrels a la Seu d’Urgell, que es va construir una pròtesi amb peces de Lego. En acabar, es realitzarà un breu taller amb els infants i joves de construcció amb peces de LEGO. A la nit, es projectarà el documental a la plaça dels Oms.

Durant la jornada de dissabte tindran lloc també dos tallers sobre drons educatius, dues rutes ecoturístiques i sobre la Seu Medieval amb codis QR i el diàleg sobre l’aplicació de les tecnologies de drons i sensòriques a zones de muntanya.

Diumenge 11 de juliol, darrera jornada de la Mobile Week la Seu d’Urgell, es portarà a terme un taller sobre robòtica eductiva i els diàlegs: La tecnologia 3D aplicada a la Medicina i Practicar hàbits cibersaludables en el dia a dia.

Clourà la Mobile Week la Seu d’Urgell, el diàleg Tecnologia 5G: oportunitats per l’Alt Urgell, que anirà a càrrec d’Eduard Martín, director del Programa 5G de la Fundació Mobile World Capital.

La Seu d’Urgell és una de les 18 ciutats que acullen aquest any la Mobile Week Catalunya, i l’única de l’Alt Pirineu i Aran.

La Mobile Week és una iniciativa de Mobile World Capital Barcelona, en col·laboració amb Generalitat de Catalunya, IDAPA i Ajuntament de la Seu d’Urgell, amb el suport de Caixa Bank i Estrella Damm, i compta amb 10 partners.