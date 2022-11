La minoria convoca, el dia 23, a Ordino, una reunió de poble per a parlar sobre el projecte de Grífols

El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, ha confirmat que hi haurà una reunió de poble convocada per la minoria el 23 de novembre per a parlar sobre el projecte de Grifols i la possibilitat de fer una consulta popular.

Josep Àngel Mortés ha assegurat que no assistirà a aquesta reunió. “No aniré a la reunió de poble perquè és un tema que ja està tirat endavant i en marxa i, per tant, entenc que no he d’anar a fer res en aquesta reunió de poble”. A més, s’ha mostrat sorprès pel posicionament actual de Movem Ordino.

“Estic molt sorprès. El fet que hi hagi un representant del partit, en aquest cas de Movem Ordino, però tots sabem que és el partit socialdemòcrata que en aquest cas estiguessin completament d’acord amb el tema de Grifols i ara resulta que entra una altra persona i hi està totalment en contra. Potser el primer que haurien de fer des del PS és aclarir les seves posicions”.