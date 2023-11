La ministra Tor participa a la primera reunió de ministres d’Exteriors de la SEGIB

Reunió telemàtica de Ministres d’Afers Exteriors Iberoamericans amb Imma Tor a la dreta (SFGA)

La participació aquesta setmana a diversos fòrums internacionals per part de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, continua aquest dimarts amb l’assistència telemàtica a la Reunió de Ministres d’Afers Exteriors Iberoamericans, on ha emfatitzat la necessitat de continuar fent esforços per a combatre el canvi climàtic i així sensibilitzar la comunitat internacional sobre el gran impacte que té, en especial, sobre els territoris de muntanya com Andorra. La trobada s’emmarca en les reunions ministerials de la XXIX Cimera Iberoamericana de Caps d’Estat i de Govern, que se celebrarà a l’Equador l’any 2024.

En la primera participació en aquest fòrum com a ministra, Tor ha recordat el compromís adquirit per Andorra durant la presidència de la cimera iberoamericana d’organitzar el primer Fòrum Digital, amb la participació dels països de la regió presents a la Cimera. La trobada tindria com a objectiu posar fi a la bretxa digital apostant per la digitalització accessible, inclusiva i eficaç en àmbits diversos com l’educació, la salut, les infraestructures o l’administració pública. “La reunió telemàtica d’avui ens demostra que quan hi ha un objectiu clar l’espai digital uneix i facilita”, ha ressaltat la ministra durant la seva participació.

Reprenent la temàtica ambiental, Tor ha recordat que quan Andorra va exercir la Secretaria Pro Tempore de la Cimera Iberoamericana va recuperar després d’11 anys la Reunió Iberoamericana de Ministres de Medi Ambient on va ser acordada per consens una declaració que donava un impuls decisiu a l’agenda mediambiental a la regió. La decisió de recuperar la trobada no va ser casual, sinó que enviava un missatge clar: “no podem seguir donant l’esquena als nostres ecosistemes, els hem de protegir i lluitar per ells a nivell nacional i també internacional”, ha destacat Tor.

Finalment, la titular d’Afers Exteriors ha defensat la necessitat de seguir treballant per a donar una especial visibilitat a la vulnerabilitat enfront dels efectes del canvi climàtic que pateixen els territoris de muntanya, com Andorra. “Les muntanyes són els reservoris d’aigua del planeta, per tant, el que passi aquí ens hauria d’ocupar i preocupar a tots”, ha dit. En aquest àmbit, també ha apuntat que cal incloure-hi la perspectiva de gènere així com els joves per a assolir un major implicació política i ciutadana.