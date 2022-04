La ministra Silvia Calvó es reuneix amb la consellera de la Generalitat Teresa Jordà

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, ha rebut aquest divendres al matí a la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà. La reunió s’emmarca en les relacions de bon veïnatge entre Andorra i Catalunya, que s’han reprès al més al nivell després de la trobada entre el cap de Govern i el president del la Generalitat.

Ambdues mandatàries s’han congratulat per la celebració de la reunió de treball, que permet continuar enfortint els llaços de relació i avançar en les temàtiques compartires. “Tot allò que puguem posar en comú és un encert, perquè tenim reptes compartits”, han destacat.

Durant la trobada, Calvó i Jordà han coincidit en l’anàlisi que un dels grans reptes que han d’afrontar des de les seves respectives responsabilitats és la lluita contra el canvi climàtic. Calvó ha explicat que l’acció climàtica és un dels pilars fonamentals del full de ruta que s’ha fixat el Govern en aquesta legislatura (H23), seguint amb el treball engegat especialment des del 2015. En concret, el Andorra ha alineat l’ambició a llarg termini amb l’objectiu de la Unió Europea d’assolir la neutralitat carboni l’any horitzó 2050, un objectiu compartit amb Catalunya.

La reunió de treball també ha permès tractar els diversos punts de cooperació i entesa que ja hi ha establers entre ambdós territoris en altres matèries com l’agricultura, la meteorologia, energia o la gestió de residus. En tots els casos, i després de la primera presa de contacte, la ministra i la consellera han mostrat la voluntat de seguir-hi treballant i han emplaçat a les direccions tècniques per entrar al detall de cada projecte.

Finalment, la trobada ha permès signar un nou conveni amb l’Institut de la Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que han ratificat la ministra i la consellera. El conveni permet formalitzar el suport tècnic que presta l’IRTA al ministeri en matèria d’agrícola i benestar animal.

A la reunió també hi ha pres part el director del departament d’Agricultura, Josep Casals, la directora del departament de Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Ferrer, el director de l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), Carles Miquel, i el director d’Afers Bilaterals i Consulars del Ministeri d’Afers Exteriors andorrà, Andreu Jordi.

La delegació catalana s’ha completat amb el director de l’IRTA, Josep Usall, la directora de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), Marta Morera, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, i el director del Serveis Territorials del Departament a Lleida, Pirineu i Aran, Ferran de Noguera.

Després de la reunió de treball ambdues delegacions s’han desplaçat fins a les instal·lacions del celler i explotació agrícola i ramadera de Casa Auvinyà per poder veure de primera mà la producció del vi d’alta muntanya que es fa a Andorra sota el segell de Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra.