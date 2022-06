La ministra Pallarés i els quatre consellers del grup liberal anuncien que deixen el partit

La ministra, Judith Pallarés, ha titllat de “gestió tòxica en relació amb la vida pública i política” els fets de les darreres setmanes i ha lamentat totes les manifestacions públiques tant del president de Liberals, Jordi Gallardo, com del candidat a les pròximes eleccions, Josep Maria Cabanes. Tot plegat ha motivat que la ministra Pallarés i els quatre consellers del grup liberal hagin anunciat aquest dimarts que deixen el partit.

Ha assegurat que, després de les primàries, en què Cabanes es va imposar per un vot, ningú li ha trucat per mostrar “cap tipus d’interès per treballar de manera conjunta”.

Ha afegit que s’ha constatat un allunyament més important entre les dues faccions del partit i que en aquests moments no se senten “còmodes amb aquests postulats més conservadors”.

Pallarés ha respost les declaracions de Gallardo, en què l’acusava de deslleialtat perquè va negar fins a tres vegades que es presentaria a les primàries. Ha assegurat que llavors no tenia intenció de fer-ho, però davant la indecisió del president del partit va acabar presentant-se per responsabilitat política i respecte “cap a un projecte que hem construït junts i no és propietat de ningú”.

També ha retret a Gallardo que la critiqui per canviar d’opinió “quan ell ho ha fet contínuament anant i tornant”. A més, ha volgut deixar clar que “la lleialtat és una qüestió recíproca, no només d’un costat” i ha manifestat que en aquestes darreres setmanes s’han confós molts conceptes com “respecte amb obediència, suport amb silenci i confiança amb submissió”. “Si ell se sent traït, jo em sento molt decebuda perquè, després de 15 anys, la persona que tenim al capdavant diu tot el contrari al que hem estat defensant tant de temps. On és aquí la lleialtat?”, ha argumentat.

“És un pas conseqüent amb la realitat del moment perquè al ciutadà li interessen poc els problemes interns”, ha dit el president del grup parlamentari, Ferran Costa. “No ens podem permetre el luxe de malbaratar energies i recursos en batalles estèrils que res no aporten a treballar per la cosa pública”.

“Continuarem treballant amb intensitat per respondre al mandat i al programa electoral amb què vam ocupar aquests escons amb un projecte liberal que tendia al progressisme i que es va transformar amb un acord de coalició i els compromisos del projecte Horitzó 23”. “Ho farem fent prevaldre els valors liberals” i no amb la línia que sembla que torna a agafar el partit “i de la qual ens vam voler allunyar“. Ha anunciat que mantindran el suport a l’executiu des del Consell General: “L’estabilitat està garantida perquè continuarem donant suport al Govern tal com està configurat.”

Costa, que ha estat observador electoral als Estats Units, Hongria i a l’Uzbekistan, ha assegurat que “el que he vist durant el procés liberal de casa no ho supera cap de les observacions que he fet, i al final un ha de ser conseqüent amb allò que veu”.