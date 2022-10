La ministra Maria Ubach es reuneix amb la vicepresidenta de la Regió d’Occitània

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat aquest dilluns a Tolosa per a mantenir una reunió de treball amb la vicepresidenta de la Regió d’Occitània per a l’ensenyament superior, la recerca, Europa i les relacions internacionals, Nadia Pellefigue. La trobada ha servit per a conversar sobre els diferents punts de cooperació amb la regió Occitània.

Precisament durant el darrer Diàleg Transfronterer, que va tenir lloc fa dues setmanes a Encamp, el cap de Govern, el prefecte d’Occitània i el representant de la Regió van acordar impulsar un nou grup de treball sobre acció econòmica. En aquest sentit, Ubach i Pellefigue han definit quins actors caldria implicar-li per tal de poder-lo fer efectiu durant els propers mesos. Encara en el vessant econòmic, la titular d’Afers Exteriors ha informat de la recent missió econòmica del ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, per a reforçar la cooperació econòmica entre ambdues zones.

La ministra i la vicepresidenta també han conversat sobre àmbits de col·laboració com l’economia circular, l’agricultura, l’ensenyament superior, el turisme o la cooperació cultural, així com la cooperació transfronterera en el marc del Programa POCTEFA.

Finalment, la ministra Ubach ha aprofitat la seva visita a Tolosa per a reunir-se aquesta tarda amb l’adjunt de l’alcalde de la localitat, Jean-Claude Dardelet, que és l’encarregat de relacions internacionals i Europa de l’ajuntament, vicepresident de Toulouse Metropole i director general de l’Agència d’atractivitat econòmica i turística. En aquest cas, Ubach i Dardelet han mostrat la seva voluntat d’explorar noves vies de cooperació, especialment vinculades a la promoció econòmica i turística.

La ministra ha estat acompanyada de l’ambaixadora d’Andorra a França, Eva Descarrega, i del director del departament d’Afers Bilaterals i Consulars, Andreu Jordi.